"Потрясе знатно": астролог назвала дату нового загострення у війні з рф

З 23 липня настане початок активних бойових дій, які продовжаться до кінця літа, впевнена астролог.

Активні бойові дії продовжуватимуться в Україні до кінця 2022 року. Астролог Ангеліна Вакуліна вважає, що загострення та нової хвилі активних зіткнень з окупантами варто чекати у середині серпня.

"Загострення розпочнуться із середини серпня, і видихнути ми зможемо вже до нового року. Серпень, вересень, жовтень потрясе знатно", — каже астролог. За словами Ангелини, у липні є три найтривожніші дні і початок нового загострення у війні, передає "Главред".

"17, 20 липня дуже тривожні та небезпечні дні. З 23 липня настане початок активних бойових дій, які продовжаться до кінця літа", — сказала астролог.

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"Найнебезпечнішими, як і раніше, залишаються Харків, Лисичанськ, поганий прогноз торкнеться Полтави цього місяця", — сказала астролог. Вона додала, що до Нового року 2023 року Україна зможе "трохи видихнути".

Нагадаємо, раніше рунолог озвучив прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Також "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток воєнних подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.