"Потрясет знатно": астролог назвала дату нового обострения в войне с рф

С 23 июля наступит начало активных боевых действий, которые продлятся до конца лета, уверена астролог

Активные боевые действия будут длиться в Украине до конца 2022 года. Астролог Ангелина Вакулина считает, что обострения и новой волны активных столкновений с оккупантами стоит ждать в середине августа.

"Обострения начнутся с середины августа, и выдохнуть мы сможем уже к новому году. Август, сентябрь, октябрь потрясет знатно", — говорит астролог. По словам Ангелины, в июле есть три самых тревожных дня и начало нового обострения в войне, передает "Главред".

"17, 20 июля очень тревожные и опасные дни. С 23 июля наступит начало активных боевых действий, которые продлятся до конца лета", — сказала астролог.

Какие города Украины ждет большая опасность

"Самыми опасными, по-прежнему, остаются Харьков, Лисичанск, нехороший прогноз коснется Полтавы в этом месяце", — сказала астролог. Она добавила, что к Новому году 2023 Украина сможет "немного выдохнуть".

Напомним, ранее рунолог озвучил прогноз для Херсона, который временно пребывает под оккупацией. Прогноз звучит обнадеживающе.

Также "Телеграф" писал, что ведический астролог Игорь Нехаев высказался о возможном развитии военных событий в Украине. По его словам, наибольшее влияние на ход боевых действий оказывает "планета войны" Марс.