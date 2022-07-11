Гороскоп на 11 липня: Стрільцям варто бути терпимішими, а Близнюкам більше довіряти близьким

Сьогодні не варто поспішати та добре обмірковувати, перш ніж починати діяти.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Протягом дня ваші сміливі ідеї будуть виправдані, а результат докладених зусиль перевершить усі очікування. День буде сприятливим для фінансових операцій, вдасться зміцнити своє матеріальне становище. У другій половині дня ви можете не порозумітися з деякими людьми, тому не залишайте розв'язання питань на потім. Додамо, що у липні життя Овнів може змінитися кардинально.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні хороший результат ви отримаєте, якщо працюватимете на самоті. Якщо працюєте фрілансером, то день виявиться продуктивним. Не сумнівайтеся у власних здібностях, йдіть до успіху второваною дорогою і не зупиняйтесь на півдорозі. Друга половина дня змусить звернути увагу до фінансової сфери.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День буде для вас складним і суперечливим, досягти поставленої мети буде непросто. Не варто брати відповідальність тільки на себе і говорити, що ви знаєте найкраще як досягти мети. Без команди у вас нічого не вийде. У цей час довіряйте близьким та не сидіть склавши руки, проведіть час активно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам відкриті майже всі двері, ніяких перешкод на шляху до досягнення цілей не виникне. Головне не пасувати перед труднощами. Увечері настрій трохи погіршився через особисті проблеми. Ви ображатиметеся, що кохана людина не допомагає вам по дому. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Лев може розпочати якийсь проєкт чи отримати нові обов’язки по роботі, які підвищать не лише відповідальність, а й заробітну плату. Протягом дня не упускайте жодної сприятливої можливості. У будь-якій справі не втрачайте оптимізму, хапайтеся за будь-яку можливість заробити, а витрачати свої заощадження буде помилкою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Особливо плідним буде день у тих Дів, чия робота пов’язана з нерухомістю або хто працює вдома. Решті сьогодні не дадуть працювати численні дзвінки та повідомлення від рідних та близьких. Сьогодні важливо виявляти розсудливість та практичність у будь-якій справі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вам не завадять нові враження, тому не відмовляйте собі в задоволенні дізнатися про щось нове та цікаве. Якщо Терези мають важливі справи сьогодні, то постарайтеся їх виконати в першій половині дня. Можуть виникнути розбіжності з близькими, а в усьому виною буде ваша непередбачуваність.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Плідний робочий день у Скорпіона. Енергії багато, тому ввечері зможете похвалити себе за добре зроблену роботу. У спілкуванні уникайте незручності та непотрібних хвилювань, подбайте про те, щоб почуватися комфортно у будь-якій ситуації. Якщо реагуватимете на проблеми своєчасно, багатьох негативних моментів вдасться уникнути.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День виявиться плідним, якщо ви творчо підійдете до вирішення своїх трудових обов’язків. Однак сьогодні не ризикуйте і не дійте спонтанно, щоб не проґавити щось важливе. Ближче до вечора порозумітися з колегами та партнерами буде важче. Будьте терпимішими і не конфліктуйте.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У будь-якій справі вам вдасться досягти свого, тому не пропустіть вдалий момент. Особливо добре сьогодні займатися справами, пов’язаними з нерухомістю, сім’єю, земельними ділянками. Відволіктися від повсякденних турбот допоможуть захоплення та приємне спілкування з друзями.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Настає період, коли вам доведеться приймати важливе рішення та планувати справи на перспективу. Сьогодні прислухайтеся до інтуїції, яка підкаже вам, як правильно діяти в будь-якій сфері життя. Вдало складатиметься громадська діяльність. День не підходить для романтики та побачень.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день, щоб добре попрацювати. Сьогодні бажано витратити весь свій час з користю і не робити дурних та необачних вчинків. Не виключено, що у спілкуванні з партнером може складатися неоднозначна ситуація, проте лише у ваших руках не ускладнюватиме собі життя. До речі, Риби — найбільш щасливий і щасливий знак липня.