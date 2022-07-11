Гороскоп на 11 июля: Стрельцам стоит быть терпимее, а Близнецам больше доверять близким

Сегодня не стоит торопиться и хорошо обдумывать, прежде чем начинать действовать.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В течение дня ваши смелые идеи будут оправданны, а результат приложенных усилий превзойдет все ожидания. День будет благоприятным для финансовых сделок, получится укрепить свое материальное положение. Во второй половине дня вы можете не найти общего языка с некоторыми людьми, поэтому не оставляйте решение вопросов на потом. Добавим, что в июле жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня хороший результат вы получите, если будете трудиться в одиночестве. Если работаете фрилансером, то день окажется продуктивным. Не сомневайтесь в собственных способностях, идите к успеху проторенной дорогой и не останавливайтесь на полпути. Вторая половина дня заставит обратить внимание на финансовую сферу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет для вас сложным и противоречивым, добиться поставленных целей будет непросто. Не стоит брать ответственность только на себя и говорить, что вы знаете лучше всех как добиться цели. Без команды у вас ничего не получиться. В это время доверяйте близким и не сидите сложа руки, проведите время активно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня для вас открыты практически все двери, никаких препятствий на пути к достижению целей не возникнет. Главное не пасовать перед трудностями. Вечером настроение немного ухудшиться из-за личных проблем. Вы будете обижаться, что любимый человек не помогает вам по дому. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Лев может начать какой-то проект или получить новые обязанности по работе, которые повысят не только ответственность, но заработную плату. В течение дня не упускайте ни одной благоприятной возможности. В любом деле не теряйте оптимизма, хватайтесь за любую возможность заработать, а вот тратить свои сбережения будет ошибкой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Особенно плодотворным день будет у тех Дев, чья работа связана с недвижимостью или кто трудится дома. Остальным сегодня не дадут работать многочисленные звонки и сообщения от родных и близких. Сегодня важно проявлять здравомыслие и практичность в любом деле.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам не помешают новые впечатления, поэтому не отказывайте себе в удовольствии узнать что-то новое и интересное. Если у Весов есть важные дела сегодня, то постарайтесь их выполнить в первой половине дня. Могут возникнуть разногласия с близкими, а всему виной будет ваша непредсказуемость.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Плодотворный рабочий день у Скорпиона. Энергии много, поэтому вечером сможете себя похвалить за хорошо сделанную работу. В общении избегайте неловкости и ненужных волнений, позаботьтесь о том, чтобы чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Если будете реагировать на проблемы своевременно, многих негативных моментов удастся избежать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День окажется плодотворным, если вы творчески подойдете к решению своих трудовых обязанностей. Однако сегодня не рискуйте и не действуйте спонтанно, чтобы не упустить что-то важное. Ближе к вечеру находить общий язык с коллегами и партнерами будет труднее. Будьте терпимее и не конфликтуйте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В любом деле у вас получится добиться своего, поэтому не упустите удачный момент. Особенно хорошо сегодня заниматься делами, которые связаны с недвижимостью, семьей, земельными участками. Отвлечься от повседневных забот помогут увлечения и приятное общение с друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Наступает период, когда вам предстоит принимать важное решение и планировать дела на перспективу. Сегодня прислушайтесь к интуиции, которая подскажет вам, как верно действовать в любой из сфер жизни. Удачно будет складываться общественная деятельность. День не подходит для романтики и свиданий.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день, чтобы хорошо потрудиться. Сегодня желательно потратить все свое время с пользой и не совершать глупых и опрометчивых поступков. Не исключено, что в общении с партнером может складываться неоднозначная ситуация, однако только в ваших руках не усложнять себе жизнь. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.