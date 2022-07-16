Гороскоп на 16 липня: Скорпіонам пощастить у будь-якій справі, а на Стрільців чекають сюрпризи

Сьогодні у справах слід виявляти обережність, а серйозних рішень не варто приймати під впливом емоцій.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви готові витрачати багато грошей, але не слід забувати, що вони можуть стати в пригоді для чогось важливішого вже найближчим часом. Кожне своє рішення слід ретельно обмірковувати. Не навантажуйте себе додатковою роботою, доводьте розпочате до кінця та не поспішайте братися за нові проєкти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На представників цього знаку зодіаку чекає вдалий день, який принесе багато позитивних емоцій. Якщо ви поспішайте визначитися у важливому питанні, то все обміркуйте ще раз, тільки після цього починайте діяти. Важливо бути практичнішим там, де справа стосується незапланованих витрат. Додамо, що в липні одинокі Тельці мають усі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День буде суперечливий. Сьогодні не слід емоційно реагувати на те, що відбувається, інакше можна упустити щось важливе. Уникайте контактів з людьми, які можуть будувати підступи за вашою спиною. У складній ситуації прислухайтеся до інтуїції, яка вас точно не підведе.

Рак (22 червня — 22 липня)

Це буде чудовий період для розв'язання особистих питань, також у вас вдасться покращити своє матеріальне становище. Постарайтеся сьогодні завершити всі раніше розпочаті справи. А будь-які нові починання вимагатимуть повної віддачі та серйозного відношення. У справах можливі неприємні сюрпризи чи невдалі збіги. Раніше повідомлялося, що Раків дуже легко затягти до РАЦСу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні не відмовляйте собі в задоволенні і придбайте щось, що вам подобається, буде корисним особисто для вас. Також у вас з’явиться можливість реалізувати сміливі плани, обставини складатимуться вдалим для вас. Часу для відпочинку практично не буде, тож плануйте свій день заздалегідь.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні належить зайнятися поточними справами, тому не витрачайте час на сумніви та душевні переживання. Не все виходитиме з першого разу, але доведеться довести раніше розпочаті справи до кінця. Сприятливий день для зустрічей, знайомств, відвідування нових місць. Також сьогодні не виключені грошові надходження та подарунки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День буде суперечливий та неоднозначний. Сьогодні краще не приймати важливих рішень і планувати зустрічі з людьми, від яких ви чекаєте на підтримку. З’явиться можливість втілити в життя важливі ідеї або вирішити завдання, які тривалий час не давали вам спокою. Також не виключено приємних новин. Додамо, що в липні Терезів чекають професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Плідний день, протягом якого можна досягти суттєвих зрушень у справах, тому не лінуйтеся і починайте проявляти активність. Вам пощастить у роботі та в особистому житті, ви будете задоволені тим, як розвиваються події у цей час. Цього дня не виключені нові знайомства та початок любовного роману.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ви зможете розібратися з поточними справами, розв'язанням нагальних питань. При цьому не завантажуйте себе зайво, і давайте собі відпочивати. Також протягом дня не пропустіть можливість проявити себе. Самотніх Стрільців чекають романтичні сюрпризи та побачення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козерогів настає зручний момент, коли можна братися за розв'язання багатьох питань. Вийде впоратися з тими справами, що турбували до цього часу. Зірки радять зараз дотримуватись розумної економії, краще не смітити грошима. Також краще утриматися від ухвалення поспішних рішень.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не все буде складатися успішно вам у цей час. Можуть назріти сварки, непередбачені обставини змусять вас діяти рішуче. У цей час не завадить обережність із грошима, можливі фінансові втрати чи невдалі покупки. Слід уникати непотрібного марнотратства.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Буде правильним рішенням у будь-якій ситуації діяти обдумано та раціонально. Сьогодні варто відкласти важливі зустрічі та не приймати серйозних рішень. Сьогодні краще не братися за справи, які вимагатимуть кропіткої роботи та заберуть багато часу. Краще зосередитись на розв'язанні фінансових питань.