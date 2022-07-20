Гороскоп на 20 липня: Раків чекають зміни в особистому житті, а у Терезів можуть бути проблеми зі здоров’ям

Гарний день, протягом якого буде складно всидіти на місці.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього середовища.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні доля надасть вам чимало шансів відзначитись, і ви будете на підйомі. Також гарний день, щоб запланувати зустрічі, виступи, відпочинок із сім’єю та друзями. Якщо хочете справити на когось приємне враження, запросіть його в гості, на прогулянку, побачення, ділову зустріч чи чашку кави.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День вдалий для прийняття різних рішень і для тих справ, які раніше були відкладені убік. Імовірні грошові надходження, які стануть результатом виконаної роботи останнім часом. Придбання для дому також будуть сприятливими. Добре було б купити щось гарне для себе, сходити в салон краси.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Завдання, що стоять перед вами цього дня, вимагатимуть повної концентрації та зусиль. Тому важливо наперед налаштуватися на трудовий ритм. Сьогодні не слід з’ясовувати стосунки з близькими, будь-яке необережне слово може ще більше розжарити ситуацію. День обіцяє порадувати вас приємними сюрпризами. Зазначимо, що Близнюки у липні знайдуть спосіб, як примножити свої доходи.

Рак (22 червня — 22 липня)

Настрій буде добрим, ви можете без причини комусь допомагати щось дарувати. Сьогодні вам це особливо принесе радість. Будь-яка робота буде сперечатися, намічені плани, поточні питання вирішаться в потрібному вам ключі. У любовному житті зміни можуть призвести до розлучення, але може бути тимчасовим.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогоднішній день буде добрим періодом для продовження раніше розпочатих справ. Сприятливий день для побачення, знайомства, відвідування громадських заходів. Не варто смітити грошима, вони вам ще знадобляться найближчими днями. Не дуже вдалий день для підписання документів, обговорення, презентацій. До речі, цього літа Леви досягнуть успіху у своїй справі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам пощастить у всіх справах. Успіх буде супроводжувати вас у діловому та особистому житті. Вдалою буде юридична консультація, розв'язання питань про здобуття освіти, додаткові курси. Не проґавте цей сприятливий період, плануйте на сьогодні важливі справи та значущі заходи.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день буде досить суперечливим, тож сьогодні не плануйте жодних важливих заходів. Проведіть аналіз роботи, що виконується сьогодні, щоб виявити досконалі помилки і вчасно їх виправити. Через напруження можуть бути проблеми зі здоров’ям. Те, що можна відкласти на потім, залиште.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні не соромтеся та будьте на увазі, проявляйте свій творчий потенціал. Однак, щоб досягти успіху в будь-якій справі, доведеться добре попрацювати. Також приємний час для відпочинку з дітьми. Самотні люди мають шанс познайомитися. День також підходить для домашніх справ.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви зможете сміливо братися за вирішення будь-якого завдання. Вироблена вами стратегія виявиться дуже успішною. Вдало будуть складатися справи, пов’язані з нерухомістю, зі старовинними речами. Виникнуть проблеми у спілкуванні з дітьми, вони можуть вас чимось засмутити. Додамо, що Стрільці входять до трійки найрозумніших знаків Зодіаку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день буде сприятливим часом, щоб розпочати нові проєкти та реалізацію ідей. Обставини цього періоду якнайкраще будуть складатися для вас. Ймовірні зміни у любовній сфері, можуть бути як позитивного, і негативного вам характеру.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Зараз важливо не прогаяти численні можливості, які подарує вам доля. Протягом дня вам можуть надходити перспективні робочі пропозиції. Дозвольте собі трохи розважитися, сходіть разом із сім’єю кудись. Вільним людям компанію можуть скласти друзі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогоднішній день буде наповнений турботами, не все складатиметься гладко. Важливо відкинути дрібні проблеми, краще зосередитися на головних подіях дня. За хорошої погоди зберіть близьких та вирушайте на пляж, пікнік. Увечері подивіться фільм або почитайте книгу, щоб відволіктися.