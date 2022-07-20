Гороскоп на 20 июля: Раков ждут перемены в личной жизни, а у Весов могут быть проблемы со здоровьем

Хороший день, в течение которого будет сложно усидеть на месте.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня судьба предоставит вам немало шансов отличиться, и вы будете на подъеме. Также хороший день, чтобы запланировать встречи, выступления, отдых с семьей и друзьями. Если хотите произвести на кого-то приятное впечатление, пригласите его в гости, на прогулку, свидание, деловую встречу или на чашку кофе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День хорош для принятия разных решений и для тех дел, которые ранее были отложены в сторону. Вероятны денежные поступления, которые станут результатом проделанной работы за последнее время. Приобретения для дома тоже будут благоприятны. Хорошо бы купить что-то красивое для себя, сходить в салон красоты.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Задачи, стоящие перед вами в этот день, потребуют полной концентрации и усилий. Поэтому важно заранее настроиться на трудовой ритм. Сегодня не следует выяснять отношения с близкими, любое неосторожное слово может еще больше накалить ситуацию. День обещает вас порадовать приятными сюрпризами. Отметим, что Близнецы в июле найдут способ, как приумножить свои доходы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Настроение будет хорошим, вы можете без причины кому-то помогать, что-то дарить. Сегодня вам это особенно принесет радость. Любая работа будет спориться, намеченные планы, текущие вопросы решатся в нужном для вас ключе. В любовной жизни перемены могут привести к расставанию, но оно может быть временным.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшний день будет хорошим периодом для продолжения ранее начатых дел. Благоприятный день для свидания, знакомства, посещения общественных мероприятий. Не стоит сорить деньгами, они вам еще пригодятся в ближайшие дни. Не совсем подходящий день для подписания документов, обсуждения, презентаций. Кстати, этим летом Львы достигнут успеха в своем деле.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вам повезет во всех делах. Удача будет сопутствовать вам в деловой и личной жизни. Удачной будет юридическая консультация, решение вопроса о получении образования, дополнительных курсов. Не упустите этот благоприятный период, планируйте на сегодня важные дела и значимые мероприятия.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день будет довольно противоречивым, поэтому сегодня не планируйте никаких важных мероприятий. Проведите анализ выполняемой сегодня работы, чтобы выявить совершенные ошибки и вовремя их исправить. Из-за напряжения могут быть проблемы со здоровьем. Тот что можно отложить на потом, оставьте.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня не стесняйтесь и будьте на виду, проявляйте свой творческий потенциал. Однако, чтобы добиться успеха в любом деле, придется хорошенько потрудиться. Также хорошее время для отдыха с детьми. У одиноких людей есть шанс познакомиться. День также подходит для домашних дел.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сможете смело браться за решение любой задачи. Выработанная вами стратегия окажется очень успешной. Удачно будут складываться дела, связанные с недвижимостью, со старинными вещами. Возникнут трудности в общении с детьми, они могут вас чем-то огорчить. Добавим, что Стрельцы входят в тройку самых умных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день будет благоприятным временем, чтобы начать новые проекты и реализацию идей. Обстоятельства этого периода как нельзя лучше будут складываться для вас. Вероятны перемены в любовной сфере, они могут быть как положительного, так и отрицательного для вас характера.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сейчас важно не упустить многочисленные возможности, которые подарит вам судьба. В течение дня вам могут поступать перспективные рабочие предложения. Позвольте себе немного развлечься, сходите вместе с семьей куда-нибудь. Свободным людям компанию могут составить друзья.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день будет наполнен заботами, не все будет складываться гладко. Важно отбросить мелкие проблемы в сторону, лучше сосредоточиться на главных событиях дня. При хорошей погоде соберите близких и отправляйтесь на пляж, пикник. Вечером посмотрите фильм или почитайте книгу, чтобы отвлечься.