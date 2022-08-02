Гороскоп на 2 серпня: Близнюкам варто прислухатися до своєї інтуїції, а Дівам важливо не повторювати старих помилок

Сьогодні успіх не прийде до вас сам собою, а буде результатом ваших зусиль, довгої роботи.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День буде неоднозначний, тому дійте з обережністю, щоб не погіршити ситуацію та не нашкодити собі ще більше. У цей час краще дотримуватись вивіреного плану дій та не загострювати стосунки з оточуючими. Особисте життя порадує доброзичливою атмосферою в будинку, увагою коханої людини. Варто зазначити, що з дівчатами Овна варто бути дуже обережними, адже вони не вміють дружити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У цей час зірки рекомендують Тельцям звернути увагу на своє здоров’я, берегти свою нервову систему та не навантажувати себе надмірно. Особливо ретельно стежте за тим, що їсте. У справах на поверхню можуть спливти неприємні факти, про які ви не думали б.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні дійте згідно з чітким планом, прислухаючись до інтуїції та довіряючи своїм висновкам та прогнозам. Також у цей день добре про щось домовлятися, короткі ділові поїздки принесуть задоволення. Не слід марно витрачати свої накопичення, краще дотримуватися розумної економії.

Рак (22 червня — 22 липня)

У цей час краще не виявляти надмірну активність, день не підходить для вирішення стратегічних завдань і важливих справ. Існує ризик, що у справах ви можете втратити свій шанс в останній момент і в результаті не отримати бажаного результату. На роботі будьте уважнішими до документів, особливо тих, які підписуєте.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У цей час не слід починати щось нове, результат таких дій не дасть бажаного ефекту. Краще не проявляти надмірної активності, обмежити контакти та не довіряти малознайомим людям. Щодо керівництва поводьтеся стриманіше, щоб не зіпсувати ставлення до начальника.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У цей день перед вами відкриваються нові можливості, ви матимете шанс проявити себе. У справах стане у пригоді старий досвід. Сьогодні важливо не повторювати старих помилок, це допоможе досягти помітного успіху та зміцнити свої позиції. Гарний момент, щоб порадувати близьких подарунками чи чимось смачним. Додамо, що в серпні на Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День сприятливий для багатьох справ, вдасться успішно розв'язати важливі питання. Вам вдається швидко вчитися всьому, що може стати в пригоді. Багато хто отримає досвід, який сприятиме кар’єрному зростанню, допоможе покращити свій фінансовий стан. Увечері можете зустрітися із друзями, тільки не налягайте на алкоголь.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День пройде в метушні та турботах. Якщо не запланувати свої дії заздалегідь, то є шанс збитися з ніг, намагаючись усе встигнути. Не варто афішувати свої вчинки та дії. Особливо ті, що пов’язані з роботою. У цей час не виключено невеликих фінансових труднощів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Гарний день у Стрільця. Але поводьтеся стриманіше, без надмірного оптимізму і звеличення себе. У особистих відносинах очікується певного прогресу. Конфліктні ситуації з партнером можуть бути вирішені. При правильній поведінці зможете привернути до себе керівництво.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У цей день зверніть увагу на те, як складаються ділові стосунки. Не виключено, що сьогодні вам можуть надходити цікаві пропозиції, з яких потрібно вибрати найголовніше для себе. Відкладіть відвідування державних органів та відрядження. Переговори з людьми здалеку не дадуть потрібного результату.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні вам щастить практично у всьому. Це буде чудовий час для того, щоб почати щось нове. Труднощі не повинні вас зупиняти, їх важливо подолати на шляху до поставленої мети. Робота з документами буде сприятливою, якщо ви уважно читатимете, що там написано та перевіряти помилки. Додамо, що Водоліям на початку серпня посміхнеться успіх у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У вас є шанс досягти успіху. Однак будь-які дії вимагатимуть зусиль з вашого боку. Тому вмикайте голову і перейдіть на роботу або домашні справи. У особистих відносинах краще довіряти інтуїції, вона допоможе вам уникнути неоднозначних ситуацій, претензій та образ.