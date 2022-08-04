Гороскоп на 4 серпня: На Дів чекають важливі зміни, а Козерогам бажано стримувати емоції

Сьогодні будьте уважні у своїх уподобаннях, уникайте перевтоми.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Будь-яка діяльність сьогодні вимагатиме від вас більше зусиль та часу, ніж ви планували. Також ваш фінансовий стан змусить вас замислитись про свої можливості примножити його. Терпіння знадобиться тим, хто вирушить у далеку подорож. Можливі неполадки з автомобілем, штрафи. Варто зазначити, що з дівчатами Овна варто бути дуже обережними, адже вони не вміють дружити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День буде сповнений позитивними подіями. Можна очікувати на новини, які можуть вплинути на вашу роботу або кар’єру. Нові знайомства, які зав’яжуться в цей період, виявляться вдалими, тому слід придивитися до нових людей з вашого оточення. Будьте обережні на воді.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього дня слід обмежити себе від усіляких надмірностей та тверезо оцінювати поточну ситуацію. Занадто багато незрозумілих ситуацій та непередбачених подій. Також рекомендується відмовитися від контактів із людьми, які не викликають симпатії. Бажано зменшити фізичні навантаження до мінімуму.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не намагайтеся сьогодні розв'язувати всі питання одночасно і відмовтеся від легковажного підходу до роботи, це дозволить уникнути втрат та проколів. Не виключено, що вам доведеться переглянути плани на тиждень. Можливе термінове відрядження. Можуть виникати конфлікти з партнерами, чого слід остерігатися.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні можна займатися плануванням, більше спілкуватися та вибудовувати особисті стосунки. У цей час слід скористатися можливостями, що забезпечить вам у результаті фінансовий прибуток. Не перестарайтеся з тренуваннями у спортзалі. Інакше завтра взагалі не встанете з ліжка.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні будьте готові до змін, вони можуть відбуватися у всіх сферах життя та принести реальні грошові доходи. Багато чого з того, що буде задумано цього дня, може незабаром здійснитися, реалізуватися не лише у мріях, а й на практиці. Більше ходіть пішки і рухайтеся, інакше скоро доведеться міняти гардероб. Додамо, що в серпні на Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні слід діяти обережно і не втрачати пильності. Не виключені певні невдачі у справах та сварки. В цей час реально оцінюйте свої можливості, не беріться за ті справи, які будуть не під ваші сили. Відмовтеся від прийому грубої та жирної їжі, якщо є хронічні захворювання.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Складний день, протягом якого можливі дрібні втрати. На роботі можуть виникнути неоднозначні ситуації, уникнути неприємностей навряд чи вдасться. У цей час дотримуйтесь певних правил і не приймайте рішення швидко. Якась надзвичайно радісна подія відбудеться у житті холостяків.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це буде вдалий час, щоб сконцентрувати увагу на питаннях, які для вас є першочерговими. Подумайте про кар’єру або нову перспективну роботу, представиться можливість заробити. Доведеться розв'язувати виниклі проблеми, виправляти недоліки минулого періоду.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні уважно придивіться, як розвиватимуться поточні події. Є ймовірність, що ви неправильно оцінюєте ситуацію, що не дозволяє вам рухатися у правильному напрямку. Стримуйте емоції, але пригнічувати їх до максимуму не варто. Імовірний успіх у особистих стосунках.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні постарайтеся не витрачати час на порожні клопоти, результативним буде лише копітка праця. У цей час не втрачайте нагоди проявити себе. Більше накопичуйте, розширюйте ділові кордони, поповнюйтесь позитивом. Відмовтеся від азартних ігор, ризикованих підприємств. Додамо, що Водоліям на початку серпня посміхнеться успіх у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня важливо проявити терпіння та витримку, краще не поспішати, приймаючи рішення, щоб не помилитися. Можливо вас запросять взяти участь в урочистому заході. Обов’язково подбайте про зміну гардероба. Важливо з ентузіазмом дивитися на майбутнє і зберігати віру у власні сили.