Гороскоп на 5 серпня: день принесе приємні сюрпризи від коханих Овнам та Стрільцям

Сьогодні знакам Зодіаку треба подолати інертність, щоб повернути собі бадьорість та енергійність

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила можуть зробити Овнів цієї п’ятниці сприйнятливими до негативу з боку навколишніх. Намагайтеся не реагувати гостро на критику. День принесе багато сюрпризів у коханні, але й у бізнесі не буде застою. Сьогодні можна зайнятися здобуттям знань.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні буде складно зосередитися на роботі, доведеться докласти зусиль, щоб пробудити ентузіазм. Астрологи радять подолати інертність, адже таким чином вдасться повернути собі бадьорість та енергійність. Увечері можливі приємні сюрпризи, знакові зустрічі та нові події. А ви знали, що Тельці — одні з найледачіших знаків Зодіаку?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День вдалий для ділових починань. У справах Близнюкам варто бути максимально уважними, тому що через необережність можна зробити дурну помилку, яка призведе до фінансових збитків. Астрологи рекомендують відкласти вирішення фінансових питань та підписання документів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам потрібно намагатися виявляти більше ініціативи у всіх сферах життя. Усім, хто хоче збільшити доходи, настав час розглянути пропозиції з інших місць роботи. Сьогодні є можливість віддячити людям, які були поруч із вами весь цей час. Якщо ви самотні, не чекайте з моря погоди — дійте.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ця п’ятниця сприятлива для того, щоб задавати напрямок, прокладати шлях до успіху. Астрологи зазначають, що скоротити обсяг робіт допоможе досвід надійних людей та їхня практична допомога. Успіх порадує тих Левів, хто піклується про розширення та зміцнення зв’язків.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цієї п’ятниці в пріоритеті гідні, важкодосяжні цілі — тільки так Дівам можна отримати максимальний результат. Другу половину дня найкраще присвятити романтиці, побаченням, щоб відпочити від боротьби за лідерство у професійній сфері. Додамо, що в серпні Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо у вас є проєкт, який потрібно завершити, переконайтеся, що у вас все налаштовано так, щоби результат вас порадував. Нічні світила допоможуть Терезам знайти своє призначення, поставити перед собою нові цілі. Астрологи радять не звертати особливої уваги на минулі помилки, особливо якщо ви зараз перебуваєте в безвиході.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні нічні світила допоможуть Скорпіонам позбутися страхів, тривоги та негативних думок. Це сприятливий день для роботи, фінансових справ, вкладення коштів у свій розвиток та пошуків нових захоплень. Сьогодні ви можете бути здивовані несподіваним візитом людини, яку ви давно не бачили.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настав час Стрільцям активізуватися у діловій сфері та у сфері спілкування. Корисними стануть нові знайомства. У другій половині дня варто зайнятися домашніми справами. Щодо фінансів, то сьогодні краще економити. Увечері у вас може бути сюрприз від другої половинки.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять Козорогам бути чемними з навколишніми людьми. Це стосується родичів, коханої людини, колег, друзів, незнайомців. Якщо дозволяти собі бути грубими, можна втратити свою чарівність. Сьогодні Козорогам буде корисно поділитись своїми почуттями.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водоліям не варто покладатися на одну лише удачу, особливо у фінансовій сфері. Якщо доведеться витратити багато грошей, астрологи рекомендують скористатися порадами близьких людей. Сьогодні не найкращий день для нових знайомств. Всьому свій час. Додамо, що Водоліям на початку серпня посміхнеться удача у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї п’ятниці багато Риб можуть відчути, що останнім часом у них додалося не тільки досвіду, зрілості, мудрості, але також і втоми. Астрологи радять цьому знаку Зодіаку відзначити своїх досягнення — це допоможе повернути оптимізм і віру у власні сили.