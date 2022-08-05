Гороскоп на 5 августа: день принесет приятные сюрпризы от любимых Овнам и Стрельцам

Сегодня знакам Зодиака нужно побороть инертность, чтобы вернуть себе бодрость и энергичность

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ночные светила могут сделать Овнов в эту пятницу восприимчивыми к негативу со стороны окружающих. Старайтесь не реагировать остро на критику. День принесет много сюрпризов в любви, но и в бизнесе не будет застоя. Сегодня можно заняться получением знаний.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня будет сложно сосредоточиться на работе, придется приложить усилия, чтобы пробудить энтузиазм. Астрологи советуют побороть инертность, ведь таким образом удастся вернуть себе бодрость и энергичность. Вечером возможны приятные сюрпризы, знаковые встречи и новые события. А вы знали, что Тельцы — одни из самых ленивых знаков Зодиака?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День хорош для деловых начинаний. В делах Близнецам стоит быть максимально внимательными, потому что по неосторожности можно совершить глупую ошибку, которая приведет к финансовым убыткам. Астрологи рекомендуют отложить решение денежных вопросов и подписание документов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно стараться проявлять больше инициативы во всех сферах жизни. Всем, кто хочет увеличить доходы, пришло время рассмотреть предложения с других мест работы. Сегодня есть возможность отблагодарить людей, которые были рядом с вами все это время. Если вы одиноки, не ждите у моря погоды — действуйте.

Лев (23 июля — 23 августа)

Эта пятница благоприятна для того, чтобы задавать направление, прокладывать путь к успеху. Астрологи отмечают, что сократить объем работ поможет опыт надежных людей и их практическая помощь. Удача порадует тех Львов, кто заботится о расширении и укреплении связей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В эту пятницу в приоритете достойные, труднодостижимые цели — только так Девам можно получить максимальный результат. Вторую половину дня лучше всего посвятить романтике, свиданиям, чтобы отдохнуть от борьбы за лидерство в профессиональной сфере. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если у вас есть проект, который нужно завершить, убедитесь, что у вас все настроено так, чтобы результат вас порадовал. Ночные светила помогут Весам найти свое предназначение, поставить перед собой новые цели. Астрологи советуют не обращать особое внимание на прошлые ошибки, особенно если вы сейчас находитесь в тупике.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня ночные светила помогут Скорпионам избавиться от страхов, тревоги и негативных мыслей. Это благоприятный день для работы, финансовых дел, вложения средств в собственное развитие и поисков новых увлечений. Сегодня вы можете быть удивлены неожиданным визитом человека, которого вы давно не видели.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Пришло время Стрельцам активизироваться в деловой сфере и в сфере общения. Полезными станут новые знакомства. Во второй половине дня стоит заняться домашними делами. Что касается финансов, то сегодня лучше экономить. Вечером у вас может быть сюрприз от второй половинки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют Козерогам быть учтивыми с окружающими людьми. Это касается родственников, любимого человека, коллег, друзей, незнакомцев. Если позволять себе быть грубыми, можно потерять свое обаяние. Сегодня Козерогам будет полезно поделиться своими чувствами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеям не стоит полагаться на одну лишь удачу, особенно в финансовой сфере. Если придется потратить много денег, астрологи рекомендуют воспользоваться советами близких людей. Сегодня не самый лучший день для новых знакомств. Всему свое время. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту пятницу многие Рыбы могут ощутить, что за последнее время у них прибавилось не только опыта, зрелости, мудрости, но также и усталости. Астрологи советуют этому знаку Зодиака отметить свои достижения — это поможет вернуть оптимизм и веру в собственные силы.