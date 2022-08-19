Гороскоп на 19 серпня: Терези дізнаються важливі таємниці, а Стрільці знайдуть кохання

Цей день ідеально підходить для пошуків другої половинки та нових можливостей

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї п’ятниці нічні світила загострять інтуїцію і забезпечать вдалий збіг обставин у житті Овнів. Поле для досягнення успіху людям цього знака Зодіаку відкриється в будь-якому місці, в тому числі подалі від звичних умов. Сьогодні можна сміливо обстоювати свої позиції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила тимчасово не на боці Тельців цього дня. Це означає, що на перший план вийде обережність. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку постаратися на якийсь час призупинити активність у фінансовій та робочій сферах. Увечері в коханні варто сподіватися на здоровий глузд. А ви знали, що Тельці — справжні кошатники?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Позитивна енергетика зірок сьогодні наділить Близнюків потужною інтуїцією, яка допоможе в прийнятті рішень, а також підкаже найкоротший шлях до серця людини, що сподобалася. Цієї п’ятниці любов стане найважливішою сферою життя для одиноких представників цього знаку Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї п’ятниці астрологи не рекомендують Ракам втрачати дорогоцінний час на розбір польотів. Тільки той представник знака Зодіаку, хто готовий до рішучих кроків, має всі шанси здобути своє. У спірних справах рішучість допоможе досягти справедливості і позбутися таємних ворогів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам у цей день необхідно оточити родичів та другу половинку добротою та ласкою. Астрологи не радять закриватися від близьких людей, не приховувати нічого важливого, щоб не збудувати непереборну стіну недовіри. Увечері бажано бути фізично активними — нічні світила додадуть вам сили.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо Дівам здається, що їхнє життя йде шкереберть, нічні світила виправлять цей прикрий факт. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку намагатися виходити із зони комфорту та діяти активно, адже під лежачий камінь, як ми знаємо, вода не тече. Тривожні думки краще оминати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цієї п’ятниці нічні світила допоможуть Терезам дізнатися важливі таємниці. Деякі з них будуть не найприємнішими, зазначають астрологи. У другій половині дня доля може дарувати людям цього знака Зодіаку зустріч із дуже важливою людиною. Результатом може бути міцна дружба або навіть кохання.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи попереджають, що на Скорпіонів сьогодні може напасти ностальгія, особливо ближче до вечора. Думки про минуле краще відпустити якнайшвидше. На початку дня варто виявляти більше рішучості у робочих справах та на любовному фронті. Увечері бажано прогулятися та смачно поїсти. До речі, Скорпіон вважається найнадійнішим знаком Зодіаку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила цієї п’ятниці зроблять Стрільців більш харизматичними і привабливими. Це чудова новина для тих людей знака Зодіаку, хто займається пошуком кохання, а також для всіх, хто має заплановані робочі зустрічі. Астрологи обіцяють динамічний день, тому рішення доведеться ухвалювати швидко.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Це ідеальна п’ятниця для побачень та романтики, зазначають астрологи. Крім того, сьогодні знайдеться продуктивний час для Козорогів, хто працює у сфері послуг. У другій половині дня людям цього знака Зодіаку дуже важливо пам’ятати про інформаційний захист: сьогодні краще змінити паролі на всіх акаунтах у соцмережах. Зазначимо, що серце Козорогів завоювати дуже складно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи відзначають, що у Водоліїв намічаються хвилювання у сфері кохання. В особистому житті очікується нестача азарту, натхнення. Експерти не радять людям цього знаку Зодіаку конкретизувати плани на спільне майбутнє із коханою людиною. Краще поділитися якимись враженнями чи зайнятися чимось разом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На горизонті в житті Риб можуть виникнути нові можливості. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку якнайчастіше прислухатися до свого серця, щоб не опустити їх. Цієї п’ятниці від навколишніх очікується більше нещирості, ніж зазвичай.