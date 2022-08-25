Гороскоп на 25 серпня: Близнюкам варто бути стриманішими, а Стрільцям можна вирушати по магазинах

День сприятливий для планування проєктів, які надто довго ігнорувалися.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для початку нових справ, тому що ви швидко розумієте, як краще за них взятися і швидше досягти потрібних результатів. Легко дається навчання. Вдасться уникнути розбіжностей та конфліктів, навіть якщо доведеться спілкуватися з людьми, до яких важко знайти підхід. Варто зазначити, що з дівчатами Овна варто бути дуже обережними, адже вони не вміють дружити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вдалий день для того, щоб міркувати про майбутнє, щось планувати, порівнювати різні варіанти розвитку подій. Можна повернутись до старих планів: не виключено, що саме зараз ви зможете втілити їх у життя. Зірки особливо прихильні до тих, хто налаштований творчо і намагається йти власним шляхом, а не йти іншим.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не все, що ви думаєте сьогодні, вдасться швидко реалізувати. Оточуючі можуть критикувати ваші задуми, вказувати на їхні слабкі місця, причому далеко не завжди в тактовній та делікатній формі. Це не завжди приємно, проте постарайтеся зберігати спокій. Сварки вам зараз точно ні до чого.

Рак (22 червня — 22 липня)

Можливі незвичайні знайомства, зустрічі з людьми, за життям яких ви довго спостерігали здалеку. Неважко справити на них гарне враження. Друга половина дня потішить приємними сюрпризами, несподіваними подарунками та грошовими надходженнями. Водночас не виключено цікавих ділових пропозицій.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Робота не принесе вагомих результатів, тому астрологи рекомендують не впадати у відчай, а зосередитися на своїй родині. Спробуйте організувати затишний вечір у компанії близьких людей. Чекайте на приємні новини від колег або керівництва. З’являться добрі ідеї, які вдасться реалізувати одразу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

З ентузіазмом беріться за нові справи, у тому числі такі, які раніше здавалися надто складними. Вам знадобиться і будуть корисними знання та досвід, отримані раніше. Завдяки їм ви почуватиметеся набагато впевненіше, що не дасть вам загубитися у неоднозначних ситуаціях. Додамо, що в серпні на Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся нічого важливого не робити поспіхом. День категорично не підходить для того, щоб діяти з гарячого. Слід дослухатися порад, які дають досвідчені знайомі; завдяки їм ви не припуститеся помилок, не скажете і не зробите того, про що пізніше довелося б шкодувати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Можливі хороші новини щодо одного з близьких. Вони по-справжньому потішать вас, допоможуть дивитися в майбутнє з великим оптимізмом. Багато турботи та тривоги залишаться у минулому. Буде шанс здійснити те, що було задумано давно. День підходить для розв'язання фінансових питань.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не так легко приймати рішення на ходу, але сьогодні вам це вдається. Ви добре справляєтеся із складними, заплутаними справами, безпомилково виділяючи головне. Поради вам не потрібні: ви самі багато в чому можете підказати, як краще діяти. Можна купувати корисні речі для дому, наприклад меблі та побутову техніку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Навряд день обійдеться без непорозумінь. Не поспішайте з рішеннями щодо грошей; тут легко помилитись. Вам частіше звичайного потрібні поради та погляд з боку. Підказки інтуїції який завжди точні; іноді ви будуєте ілюзії і самі себе вводите в оману.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні є сприятливий день для експериментів, імпровізацій. Вам спадає на думку те, чого не додумалися інші. Такі ідеї сподобаються оточуючим, багато хто захоче допомогти вам у реалізації задуманого. Буде нагода здійснити вдалі покупки, купивши речі, про які давно мріяли. Додамо, що Водоліям на початку серпня посміхнеться успіх у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день для роботи та інших справ. Однак не варто розраховувати, що успіх прийде негайно, особливо якщо ви беретеся за щось нове. Друга половина дня чудово підходить для занять спортом та активного відпочинку. На користь піде зміна обстановки: настрій покращиться.