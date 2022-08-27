Гороскоп на 27 серпня: Водоліям слід уникати конфліктів, а Козорогам краще не переробляти

Цієї суботи представникам гороскопа краще не вплутуватися в конфлікти

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота ідеальна для початку нових справ та проєктів. Нічні світила допоможуть Овнам і у вирішенні найгостріших завдань. Сьогодні астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку не гаяти часу — той, хто готовий до рішучих дій, помітно обжене інших. Додамо, наприкінці серпня Овни можуть втратити свою роботу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні слід мати при собі план "Б". Можливо, попереджають астрологи, нічні світила зірвуть основні плани людей цього знаку Зодіаку та внесуть корективи у справи. У другій половині дня Тельцям потрібні будуть тиша та спокій. Також сьогодні не варто затримуватись на роботі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З самого ранку свій час Близнюкам краще присвятити домашнім справам, а ввечері вже можна зайнятися собою. Астрологи зазначають, що сьогодні можна попрацювати над зміною стилю та образу – сходити до перукаря, оновити гардероб. Другу половину дня також можна провести у повному неробстві.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї суботи Ракам слід бути уважнішими до вимог, що висуваються. Сьогодні зірки та планети вимагатимуть від людей цього знаку Зодіаку активних дій, що може стати причиною внутрішньої напруги. Астрологи радять Ракам увечері добре відпочити, розслабитися годинку-другу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні поталанить тим Левам, які працюють за такими професіями, як менеджер з продажу, касир, бухгалтер, викладач математики. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку побоюватися ворогів та недоброзичливців. Також не варто цієї суботи вступати в конфлікти з рідними.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цієї суботи нічні світила зроблять Дів успішними в коханні, підвищивши їхню чарівність і харизму. Сьогодні можна зайнятися укладанням угод. Також сприятливий день для знайомств, дорогих покупок. Астрологи рекомендують Дівам, хто шукає роботу, розсилати резюме та відвідувати співбесіди. Додамо, що в серпні на Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Удача буде поряд з Терезами протягом усього дня. Спільні справи з другою половинкою цієї суботи допоможуть зміцнити стосунки або налагодити, якщо напередодні відбулася сварка. У другій половині дня варто сходити на шопінг, присвятити час розвагам.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ця субота для Скорпіонів може виявитися напруженою через дратівливість та агресію близьких людей. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку тримати себе в руках і не дозволяти емоціям втягуватись у конфлікт. Сьогодні усі конфліктні ситуації краще не виправляти — цим можна лише посилити їх.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи відзначають, що успіх — це лише готовність використати свій шанс. Експерти підказують Стрільцям, що незабаром з ними трапиться щаслива подія, проте, щоб не прогаяти свій шанс, доведеться проявити свою активність і прагнення до перемоги — це допоможе відкинути сумніви і взяти своє.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї суботи вороги Козорогів захочуть перейти в наступ. У цьому випадку астрологи радять людям цього знака Зодіаку зберігати спокій та незворушність, самим не втягуватись у конфлікти. Також у цей день бажано боротися із надмірностями – не переробляти, не брати на себе додаткові обов’язки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього дня астрологи радять Водоліям уникати конфліктів, оскільки навіть маленькі чвари можуть серйозно зіпсувати настрій. Проблеми у людей цього знаку Зодіаку можуть початися з самого ранку, тому їм варто постаратися уникати неприємностей на роботі чи вдома. Другу половину дня варто присвятити друзям, другій половинці. Додамо, що Водолій вважає за краще жити з батьками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї суботи Рибам буде корисно поміркувати про своє майбутнє, поділитися своїми планами з рідними. Також астрологи рекомендують сьогодні більше рухатись, бувати на свіжому повітрі. Це добре позначиться самопочутті Риб. Увечері не варто переживати за дрібницями.