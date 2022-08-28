Гороскоп на 28 серпня: Козорогам краще спілкуватися в соцмережах, а Рибам — зустрітися з друзями

Цю неділю краще провести у спокої, зайнявшись домашнім прибиранням чи ремонтом

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи не радять Овнам сьогодні сліпо довіряти навколишнім. Зазначається, що серед колег та товаришів можуть бути недоброзичливці. У неділю 28 серпня людям цього знаку Зодіаку краще остерігатися агресивних особистостей. День варто провести у спокої.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї неділі Тельцям категорично заборонено наживати ворогів. Астрологи не радять сьогодні людям цього знаку Зодіаку переходити дорогу агресивним людям та виявляти агресію самим. Сьогодні краще бути доброзичливими та готовими прийти на допомогу. Зазначимо, що дівчат-Тельців часто називають "сірими мишками".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї неділі нічні світила поставлять Близнюків перед складним вибором. Астрологи зазначають, що уникнути помилки допоможе внутрішній голос. Він підкаже правильний шлях та правильне рішення. Однак, якщо голос мовчить, варто прислухатися до розуму.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки мають ризик зрад від навколишніх людей. Щоб досягти максимальних результатів у роботі та справах, астрологи рекомендують людям цього знаку Зодіаку виявити максимум працьовитості. У коханні Ракам знадобиться вміння йти на компроміси. До речі, у дитинстві Раки відрізняються надмірною довірливістю.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цієї неділі Левам краще попрацювати з дому. Це благотворно вплине на успіх у всіх справах та сферах. У скрутній ситуації астрологи радять людям цього знака Зодіаку сміливо довіритися інтуїції, а ось рекомендації близьких людей краще не слухати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цю неділю краще розпочати з наведення порядку вдома або на робочому місці. Енергія нічних світил буде негативною, тому краще людям цього знаку Зодіаку не одягатись у яскравий одяг, щоб не привертати зайву увагу. Астрологи наполегливо рекомендують Дівам забути про помсту. До речі, Дівам найскладніше любити людей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні астрологи рекомендують Терезам орієнтуватися на інтуїцію, яка в цей день сигналізуватиме про зміни. Не варто цієї неділі Терезам нехтувати рутинними зобов’язаннями. Також не зайвим людям цього знака Зодіаку буде підійти до оновлень з усією відповідальністю.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Всім Скорпіонам, хто має цієї неділі багато спілкування на роботі або поза нею, астрологи радять бути більш тактовними з іншими людьми. У другій половині дня людям цього знака Зодіаку краще побути на самоті і присвятити себе шопінгу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Для досягнення цілей Стрільцям сьогодні доведеться докласти максимум зусиль. Цього дня астрологи радять не витрачати зайвих грошей і не давати нікому в борг. Усім людям цього знака Зодіаку, хто зайнятий пошуками роботи, слід зосередитись на розгляді всіх варіантів.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні нічні світила у відмінному настрої, тому цього дня вони допоможуть Козорогам позбутися переживань, неприємних спогадів. Енергетика зірок та планет відмінно підходить для саморозвитку, навчання. Астрологи рекомендують перевести спілкування до соцмережі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять Водоліям цієї неділі зайнятися оселею, прибиранням, ремонтом. Сприятливий сьогодні час для покупок для дому — можна купувати меблі, аксесуари. Не варто людям цього знаку Зодіаку втрачати повагу друзів і колег. Пам’ятайте, що відновити її буде дуже складно.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня Рибам слід більше часу проводити з другою половинкою чи друзями. Сьогодні самотність, як зазначають астрологи, може призвести до появи нових страхів та комплексів, внутрішніх проблем. Ця неділя відмінно підходить для покупок, активної роботи та нових починань.