Гороскоп на 5 вересня: Левам варто провести час із сім’єю, а Терезам потрібно зайнятися своїм здоров’ям

Постарайтеся максимально використати день, тому що все, що ви зробите сьогодні, буде успішним та плідним.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви повинні зберігати холоднокровність, тому що виникнуть певні ситуації, які можуть вас роздратувати. Постарайтеся не говорити нічого, що може комусь здатися образливим. Постарайтеся не допустити, щоб стрес від необхідності виконати завдання проник у ваш душевний стан.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Хороші новини зроблять день. Ви довго працювали над важливою справою, і сьогодні вона принесе плоди. Незначні сварки можуть статися сьогодні з вашим партнером. Намагайтеся не дратуватися і не вступати в суперечки, навіть якщо вони здаються неминучими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вирівнювання планет сьогодні може спричинити тимчасові порушення на вашому робочому місці. Подбайте про те, щоб не приймати імпульсивних рішень, заснованих на цих тимчасових почуттях. Вам потрібно стежити за своєю поведінкою на робочому місці та не звертати уваги на дрібні роздратування.

Рак (22 червня — 22 липня)

Хоча ви цілком задоволені своєю роботою і добре з нею справляєтеся, сьогодні ви можете дратуватися і почати суперечку з колегами. Будьте обережні і не приймайте безрозсудних рішень, що ґрунтуються на цих миттєвих перешкодах. Є шанс, що вас можуть звільнити з роботи, яка дійсно подобається. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Романтичні стосунки сьогодні відходять на другий план, оскільки ви все більше залучаєтесь до інших сімейних стосунків. Ваші батьки та/або діти вимагатимуть від вас багато часу та уваги. Але якщо ви залучите свого партнера до вирішення цих ситуацій, ви зможете знайти романтику навіть у найнесподіванішому місці. Зазначимо, що Левам у вересні можна сміливо розпочинати нові проєкти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви повинні навчитися бути терплячими до себе та інших. Можуть виникати різні ситуації, які не принесуть вам жодної вигоди, і щоб впоратися з собою в такі часи, вам потрібно прищепити звичку чекати, поки потрібні речі стануть у потрібний час. Вирушайте на прогулянку рано-вранці і, якщо можете, спробуйте пройтися босоніж по траві.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Обов’язково слідкуйте за собою та бережіть своє здоров’я. Зірки попереджають про нездоров’я сьогодні. Уникайте холодної чи охолодженої їжі. Якщо ви вже захворіли, то вживіть додаткових запобіжних заходів. Незначні кризи можуть виникнути на робочому місці, але ви легко впораєтеся з ними.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Всі ваші зусилля увінчаються успіхом одне за одним, і ви відчуєте себе непереможним. Намагайтеся максимально використовувати цю смугу удачі. Це найкращий час, щоб зайнятися всіма проєктами, які здавались вам безнадійними. Вечір проведіть спокійно, відпочиньте та добре поїжте, щоб відновити сили.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ви сповнені ідей та натхнення. Ви постійно придумуватимете нові плани, які зможете дуже легко планувати і виконувати. Ваша єдина проблема сьогодні буде полягати в тому, що ви можете почуватися пригніченим потоком нових ідей, які постійно наповнюватимуть ваш розум. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви відчуєте себе більш відданою справі і покінчіть з усіма відставаннями, які, можливо, накопичилися сьогодні. Очищення цього дасть вам приємне почуття виконаного обов’язку, і це помітять люди, які є важливими для вас. В результаті ви отримаєте більше вдячності як удома, так і на робочому місці.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте обережними, висловлюючи свої слова. Сьогодні ви схильні бути неправильно зрозумілими. Сьогодні на вас чекає великий сюрприз від вашого партнера. Чекайте на екстравагантні жести або дорогі подарунки, і це ідеальний час, щоб заново відкрити для себе любов один до одного.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні уважно стежте за своїм здоровим станом. Ви нехтували прийманням достатньої кількості рідини та необхідних мінералів. Це могло насправді завдати шкоди вашому здоров’ю. Сьогодні на шляху вашої роботи виникнуть невеликі, але постійні перешкоди, і вам буде важко завершити свої проєкти у встановлені терміни. Попросіть допомоги колег, щоб вчасно виконати завдання.