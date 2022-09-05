Гороскоп на 5 сентября: Львам стоит провести время с семьей, а Весам нужно заняться своим здоровьем

Постарайтесь максимально использовать день, потому что все, что вы сделаете сегодня, будет успешным и плодотворным.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы должны сохранять хладнокровие, так как возникнут определенные ситуации, которые могут вас разозлить. Постарайтесь не говорить ничего, что может кому-то показаться оскорбительным. Постарайтесь не допустить, чтобы стресс от необходимости выполнить задачу просочился в ваше душевное состояние.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хорошие новости сделают ваш день. Вы долго работали над важным делом, и сегодня оно принесет плоды. Незначительные размолвки могут произойти сегодня с вашим партнером. Старайтесь не раздражаться и не вступать в споры, даже если они кажутся неизбежными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Выравнивание планет сегодня может вызвать временные нарушения на вашем рабочем месте. Позаботьтесь о том, чтобы не принимать импульсивных решений, основанных на этих преходящих чувствах. Вам нужно следить за своим поведением на рабочем месте и не обращать внимания на мелкие раздражения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хотя вы вполне довольны своей работой и хорошо с ней справляетесь, сегодня вы можете выйти из себя и вступить в спор с коллегами. Будьте осторожны и не принимайте безрассудных решений, основанных на этих мгновенных помехах. Есть шанс, что вас могут уволить с работы, которая вам действительно нравится. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Романтические отношения сегодня отходят на второй план, поскольку вы все больше вовлекаетесь в другие семейные отношения. Ваши родители и/или дети потребуют от вас много времени и внимания. Но если вы вовлечете своего партнера в решение этих ситуаций, вы сможете найти романтику даже в самом неожиданном месте. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы должны научиться быть терпеливыми к себе и другим. Могут возникать различные ситуации, которые не принесут вам никакой выгоды, и чтобы справиться с собой в такие времена, вам нужно привить привычку ждать, пока нужные вещи произойдут в нужное время. Отправляйтесь на прогулку рано утром и, если можете, попробуйте пройтись босиком по траве.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Обязательно следите за собой и берегите свое здоровье. Звезды предупреждают о нездоровье сегодня. Избегайте холодной или охлажденной пищи. Если вы уже заболели, то примите дополнительные меры предосторожности. Незначительные кризисы могут возникнуть на рабочем месте, но вы легко справитесь с ними.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Все ваши усилия увенчаются успехом одно за другим, и вы почувствуете себя непобедимым. Постарайтесь максимально использовать эту полосу удачи. Это лучшее время, чтобы заняться всеми теми проектами, которые казались вам безнадежными. Вечер проведите спокойно, отдохните и хорошо поешьте, чтобы восстановить силы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы полны идей и вдохновения. Вы будете постоянно придумывать новые планы, которые сможете очень легко планировать и выполнять. Ваша единственная проблема сегодня будет заключаться в том, что вы можете чувствовать себя подавленным потоком новых идей, которые будут постоянно наполнять ваш разум. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы почувствуете себя более преданным делу и покончите со всеми отставаниями, которые, возможно, накопились сегодня. Очистка этого даст вам приятное чувство выполненного долга, и это заметят люди, которые важны для вас. В результате вы получите больше признательности как дома, так и на рабочем месте.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте осторожны, выражая свои слова. Сегодня вы склонны быть неправильно понятым. Сегодня вас ждет большой сюрприз от вашего партнера. Ожидайте экстравагантных жестов или дорогих подарков, и это идеальное время, чтобы заново открыть для себя любовь друг к другу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня внимательно следите за своим здоровым состоянием. Вы пренебрегали приемом достаточного количества жидкости и необходимых минералов. Это могло на самом деле нанести вред вашему здоровью. Сегодня на пути вашей работы возникнут небольшие, но постоянные препятствия, и вам будет очень трудно завершить свои проекты в установленные сроки. Попросите помощи у коллег, чтобы вовремя выполнить задачи.