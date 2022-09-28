"Є і негативні моменти, але позитивних більше": відомий екстрасенс розповів, коли Донецька область повернеться під контроль України

Експерт зазначає, що Донецьк повернеться до складу України раніше Луганська.

Один із найвідоміших екстрасенсів та тарологів в Україні Макс Гордєєв, який раніше розповів про можливу дату повного звільнення всіх окупованих територій від російських загарбників, склав новий прогноз щодо деокупації Донецької області.

Своє пророцтво Гордєєв опублікував на своєму ютуб-каналі. Екстрасенс розкинув карти на долю Донецької та Луганської областей і побачив, що ситуація в цих регіонах складається по-різному. Якщо на Донеччині випало звільнення територій, то, на жаль, про Луганщину — таких новин немає.

"Ситуація краща ніж у Луганській області. Є й негативні моменти, але й позитивних дуже багато. 60%, а то й 70% належать Україні. І вже через чотири місяці може відбутися перемога в цій галузі", — зазначив Гордєєв.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

Раніше "Телеграф" писав, що екстрасенс Анна Єфремова прогнозує продовження бойових дій до весни 2023 року. Але на цей час Україна отримає відчутні результати на її користь. Також повідомлялося, що астролог Валентина Віттрок пророкує смерть одного світового лідера.