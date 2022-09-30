Гороскоп на 30 вересня: у коханні Овнам потрібно виявити більше щирості, а Козорогам – побоюватися ревнощів

Ця п’ятниця не підходить для прояву негативних якостей у бік колег та близьких людей

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам сьогодні потрібно бути максимально послідовними у своїх рішеннях. Астрологи радять людям цього знаку Зодіаку зберігати обережність, бо цього дня нічні світила у сильному дисонансі. У фінансових справах на перший план вийде економія, а в коханні буде потрібна щирість.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні у Тельців можливий приємний заробіток, щоправда, він не буде великим. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку братися цієї п’ятниці за реалізацію великих фінансових проєктів. Краще перенести їх на наступний день і задовольнятися малим.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї п’ятниці нестандартне почуття гумору Близнюкам допоможе виплутатися з неприємностей. День пройде в романтичній атмосфері, проте астрологи попереджають, що сьогодні треба бути обережнішими, особливо при веденні справ та спілкуванні з навколишніми. До речі, Близнюкам 2023 рік принесе випробування.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця п’ятниця ідеально підходить Ракам для розставання з непотрібними речами. Астрологи рекомендують сьогодні навести лад у будинку, на робочому місці, в машині. Людям цього знака Зодіаку для залучення успіху слід носити одяг у колір їхніх очей. Увечері корисна прогулянка на свіжому повітрі. А ви знали, що з Раків виходять чудові вчителі?

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні день може порадувати Левів успіхами на роботі: цієї п’ятниці з’явиться можливість кар’єрного зростання чи зміни сфери діяльності. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку відмовлятися від додаткового заробітку, адже підробіток окупиться у вигляді гонорару.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

З ранку Діви можуть зіткнутися із неприємними ситуаціями. Якщо сталося щось неприємне, астрологи рекомендують людям цього знаку Зодіаку більше слухати приємну для них музику. Тільки позитив та гарний настрій допоможуть переступити через проблеми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять Терезам сьогодні зайнятися справами, які вимагають термінового завершення. У довгу скриньку відкладати не варто нічого, тому що це може коштувати людям цього знаку Зодіаку удачі. У другій половині дня необхідно уникати грубості стосовно колег та близьких людей.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї п’ятниці на Скорпіонів нападе трудоголізм, який нервуватиме і дратуватиме людей, адже деяким захочеться провести цей день у ледарстві. Сьогодні активний робочий процес принесе людям цього знака Зодіаку внутрішнє задоволення. Зазначимо, що Скорпіони є ще тими заздрісниками.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні важливі рішення у коханні та у справах Стрільцям краще не приймати поодинці. Астрологи радять людям цього знаку Зодіаку радитись з кимось із родичів, перш ніж приймати важливе рішення. Керівництво сьогодні оцінить лише пунктуальних людей цього знаку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам сьогодні необхідно побоюватися ревнощів, оскільки цієї п’ятниці це почуття буде як ніколи руйнівним. Астрологи не радять людям цього знака Зодіаку також відповідати негативом на ревнощі з боку коханої людини. Доброзичливість допоможе і в інших сферах життя.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи не радять Водоліям розпорошувати сьогодні енергію марно. Людям цього знака Зодіаку важливо чітко розуміти, для чого вони працюють та виявляють ініціативу. Краще сьогодні Водоліям постаратися здорово оцінювати свої сильні та слабкі сторони.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астрологи рекомендують Рибам адекватно оцінювати наслідки та причини нинішніх проблем. Експерти зазначають, що деякі негаразди можуть привести людей цього знака Зодіаку до нових ідей. Тому не варто ставити собі жорстких рамок. Позитивний настрій допоможе у залученні кохання.