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Гороскоп на 30 сентября: в любви Овнам нужно проявить больше искренности, а Козерогам - опасаться ревности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 30 сентября 2022 года
Гороскоп на 30 сентября 2022 года

Эта пятница не подходит для проявления негативных качеств в сторону коллег и близких людей

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня нужно быть максимально последовательными в своих решениях. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака сохранять осторожность, потому что в этот день ночные светила в сильном диссонансе. В финансовых делах на первый план выйдет экономия, а в любви потребуется искренность.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у Тельцов возможен приятный заработок, правда, он не будет большим. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака браться в эту пятницу за реализацию крупных финансовых проектов. Будет лучше перенести их на следующий день и довольствоваться малым.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту пятницу нестандартное чувство юмора Близнецам поможет выпутаться из неприятностей. День пройдет в романтической атмосфере, однако астрологи предупреждают, что сегодня нужно быть осторожнее, особенно при ведении дел и общении с окружающими. Кстати, Близнецам 2023 год принесет испытания.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта пятница идеально подходит Ракам для расставания с ненужными вещами. Астрологи рекомендуют сегодня навести порядок дома, на рабочем месте, в машине. Людям этого знака Зодиака для привлечения удачи следует носить одежду в цвет их глаз. Вечером полезна прогулка на свежем воздухе. А вы знали, что из Раков получаются отличные учителя?

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня день может порадовать Львов успехами на работе: в эту пятницу появится возможность карьерного роста или смены сферы деятельности. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака отказываться от дополнительного заработка, ведь в итоге подработка окупится в виде гонорара.

Дева (24 августа — 23 сентября)

С утра Девы могут столкнуться с неприятными ситуациями. Если произошло что-то неприятное, астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака побольше слушать приятную для них музыку. Только позитив и хорошее настроение помогут переступить через проблемы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют Весам сегодня заняться делами, которые требуют самого срочного завершения. В долгий ящик откладывать не стоит ничего, так как это может стоить людям этого знака Зодиака удачи. Во второй половине дня необходимо избегать грубости по отношению к коллегам и близким людям.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В эту пятницу на Скорпионов нападет трудоголизм, который будет нервировать и раздражать людей, ведь некоторым захочется провести этот день в праздности. Сегодня активный рабочий процесс доставит людям этого знака Зодиака внутреннее удовлетворение. Отметим, что Скорпионы являются еще теми завистниками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня важные решения в любви и в делах Стрельцам лучше не принимать в одиночку. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака советоваться с кем-то из родственников, прежде чем принимать важное решение. Руководство сегодня оценит только пунктуальных людей этого знака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня необходимо опасаться ревности, так как в эту пятницу это чувство будет как никогда разрушительным. Астрологи не советуют людям этого знака Зодиака также отвечать негативом на ревность со стороны любимого человека. Доброжелательность поможет и в других сферах жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи не советуют Водолеям распылять сегодня энергию впустую. Людям этого знака Зодиака важно четко понимать, для чего они работают и проявляют инициативу. Лучше сегодня Водолеям постараться здраво оценивать свои сильные и слабые стороны.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи рекомендуют Рыбам адекватно оценивать последствия и причины нынешних проблем. Эксперты отмечают, что некоторые неурядицы могут привести людей этого знака Зодиака к новым идеям. Поэтому не стоит ставить себе жестких рамок. Позитивный настрой поможет в привлечении любви.

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