Гороскоп на 16 жовтня: Овнам потрібно повертати борги, а Козороги опиняться на роздоріжжі

Сьогодні знакам Зодіаку слід зайнятися духовними практиками, а також приділити увагу близьким

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї неділі Овнам сприятливо будь-якими доступними способами полегшувати своє життя. Сьогодні астрологи радять людям цього знака Зодіаку позбавлятися всього старого, зайвого, повертати борги — як матеріальні, так і кармічні. У такі дні оголюються глибинні проблеми.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Хороший день у Тельців для духовних практик. У другій половині дня корисна релаксація, відпочинок на самоті. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку остерігатися спілкування з недоброзичливцями. Сьогодні Тельцям краще не залишати свою зону комфорту.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам час навчитися правильно розставляти пріоритети. Цієї неділі представникам знака Зодіаку потрібно займатися лише тими справами, які вже немає можливості відкладати на потім. Астрологи радять зайнятися походом до лікаря, оплатою рахунків тощо. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам цієї неділі найкраще використовувати альтернативні можливості, які з’являтимуться в роботі чи особистій сфері. Астрологи зазначають, що сьогодні нові ідеї виявляться дуже корисними. Зірки радять планувати на цей день поїздки, побачення та знайомства. Раки розбагатіють у 2023 році.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам сьогодні варто зайнятися чищенням власного інформаційного простору. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку прибрати зі свого життя непотрібні контакти, оскільки вони погано впливають на енергетику та гальмують розвиток. Уважно стежте за своїми речами — є ймовірність втрати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Щоб успіх був на боці Дів цієї неділі, їм слід приділити більше уваги колегам, друзям і близьким. Сьогодні категорично заборонено виявляти егоїзм. Астрологи радять бути справедливими до навколишніх та йти їм назустріч.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні Терезам важливо враховувати ступінь ризику. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку спокійно придаватись коханню, корисним справам або новим заняттям, можна навіть піти на ризик. У разі поганих передчуттів краще подбати про власну безпеку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У робочих та домашніх справах Скорпіонам варто бути чуйними та уважними. Астрологи наголошують, що доброта людей цього знаку Зодіаку не залишиться непоміченою. Найближчим часом люди відплатять тією ж монетою. Другу половину дня слід присвятити домашнім обов’язкам. А ви знали, що чоловіки-Скорпіони є найкращими у шлюбі?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цієї неділі Стрільцям доведеться впоратися з великою кількістю справ і прийняти безліч відповідальних рішень. Астрологи не рекомендують соромитися звертатися до тих, хто може в цьому сприяти. Спільними зусиллями швидше вдасться наблизитись до спільної мети.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні багато Козорогів можуть опинитися на роздоріжжі, стати заручником власного вибору. Астрологи попереджають, що у серйозних справах легковажність загрожує проблемами. Цієї неділі представникам знака Зодіаку слід уникати нових починань.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогоднішні вчинки Водоліїв будуть продиктовані необхідністю та тиском обставин. Цієї неділі вдалими для представників знаку Зодіаку будуть усі дії, пов’язані з паперовими справами, роботою з документами та точними розрахунками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї неділі всі важливі починання Рибам краще тимчасово відкласти. Астрологи зазначають, що зараз настав час для спокійних, розмірених та звичних справ. У коханні даному знаку Зодіаку варто більше часу проводити з коханою людиною чи у пошуках другої половинки.