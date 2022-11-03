Гороскоп на 3 листопада: Близнюкам варто уникати усамітнення, а Овнам — менше говорити про свої плани

Багатьох знаків Зодіаку можуть обвести навколо пальця, тому сьогодні потрібно бути обережнішими

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього четверга Овнам бажано менше говорити про свої плани на майбутнє іншим людям. Сьогодні не виключено повернення до недавніх захоплень, знайомств. Головний секрет успіху на день у людей цього знаку Зодіаку – менше слів, більше справи. Зазначимо, що в листопаді Овнів чекає багато приємних новин.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи зазначають, що сьогодні не виключено, що Тельців можуть обвести навколо пальця, тож варто остерігатися людей із порожніми обіцянками. Можливо, не всі будуть відвертими із представниками знака. Поїздки, точні розрахунки, переговори краще не призначати на ранню годину.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні астрологи рекомендують Близнюкам ділитися своїми знаннями та досвідом з іншими людьми. Можливо, цього четверга доведеться простягати руку допомоги всім, хто про це просить. Сприятливий день для самоосвіти. Увечері краще уникати усамітнення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Настав вдалий час для вирішення юридичних проблем, укладання довгострокових угод. Також бажано сьогодні робити більше добра для близьких. Це шанс налагодити стосунки. Важлива угода пройде успішніше, якщо відкласти її на другу половину дня.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього четверга Левам забезпечені хвилювання та натхнення. Робота з чоловіками дозволить знайти твердий погляд на речі. Сприятливий день для роботи з інформацією, засвоєння нових знань, спілкування. Травневі Леви будуть особливо привабливі для протилежної статі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей четвер вдалий для навчання, приватних розмов, розгадки таємниць. А ось любовні інтриги сьогодні можуть закружляти голову Дівам. Через них можна забути про інші стосунки та обов’язки. Астрологи рекомендують представникам знаку пам’ятати про правило золотої середини.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам сьогодні астрологи радять не звертати увагу на дрібні неприємності. Людям цього знака Зодіаку краще сфокусуватись на позитивних подіях. Сімейним Терезам потрібно дати другій половинці трохи свободи. А самотнім — набратися сміливості та терпіння у пошуках кохання. До речі, Терези почнуть своє життя з чистого аркуша у 2023 році.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи рекомендують Скорпіонам переходити від слів до дій, оскільки порожні обіцянки собі та іншим людям можуть стати початком проблем. Сьогодні представники цього знака Зодіаку здатні на багато що під впливом натхнення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям цього четверга корисні фізичні навантаження, а також добре б почати позбавлятися шкідливих звичок. Астрологи радять не надто у цьому старатися, щоб не лишитись моральних сил. Стрільцям, народженим у серпні, не слід сліпо вірити родичам.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Дуже зручний день для Козерогів. Сьогодні зірки та планети сприяють вирішенню конфліктів, налагодженню стосунків із близькими та друзями. Однак у цей день Козерогам небезпечно піддаватися власним ілюзіям, тому варто бути холоднокровними.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Загальний настрій нічних світил для Водоліїв, безперечно, позитивний. Астрологи сьогодні рекомендують приділити увагу дому. Також з’являються вдалі шанси вигідно купити квартиру, укласти шлюб. У спілкуванні з навколишніми не виключені кумедні моменти. Додамо, що в листопаді Водолії купатимуться в грошах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні на багатьох Риб чекає продуктивний день. Астрологи радять перетворити свої творчі пориви на відчутний дохід. З’явиться вдала можливість проявити себе і здобути визнання, покращити репутацію на роботі. Також цей четвер вдалий для духовних практик, медитацій.