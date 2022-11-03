Гороскоп на 3 ноября: Близнецам стоит избегать уединения, а Овнам - поменьше говорить о своих планах

Многих знаков Зодиака могут обвести вокруг пальца, поєтому сегодня нужно быть осторожнее

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 ноября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот четверг Овнам желательно поменьше говорить о своих планах на будущее другим людям. Сегодня не исключен возврат к недавним увлечениям, знакомствам. Главный секрет успеха на день у людей этого знака Зодиака — меньше слов, больше дела. Отметим, что в ноябре Овнов ждет много приятных новостей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи отмечают, что сегодня не исключено, что Тельцов могут обвести вокруг пальца, поэтому стоит остерегаться людей с пустыми обещаниями. Может быть, не все будут откровенны с представителями знака. Поездки, точные расчеты, переговоры лучше не назначать на ранний час.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня астрологи рекомендуют Близнецам делиться своими знаниями и опытом с другими людьми. Возможно, в этот четверг придется протягивать руку помощи всем, кто об этом просит. Благоприятный день для самообразования. Вечером лучше избегать уединения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Наступило удачное время для решения юридических проблем, заключений долгосрочных соглашений. Также желательно сегодня творить больше добра для близких. Это шанс наладить отношения. Важная сделка пройдет успешнее, если отложить ее на вторую половину дня.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот четверг Львам обеспечены волнения и вдохновения. Работа с мужчинами позволит обрести твердый взгляд на вещи. Благоприятный день для работы с информацией, усвоение новых знаний, общения. Майские Львы будут особенно привлекательны для противоположного пола.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот четверг удачен для обучения, частных разговоров, разгадки тайн. А вот любовные интриги сегодня могут вскружить голову Девам. Из-за них можно забыть про остальные дела и обязанности. Астрологи рекомендуют представителям знака помнить о правиле золотой середины.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам сегодня астрологи советуют не обращать внимание на мелкие неприятности. Людям этого знака Зодиака лучше сфокусироваться на позитивных событиях. Семейным Весам нужно дать второй половинке немного свободы. А одиноким — набраться смелости и терпения в поисках любви. Кстати, Весы начнут свою жизнь с чистого листа в 2023 году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи настоятельно рекомендуют Скорпионам переходить от слов к действиям, поскольку пустые обещания себе и другим людям могут стать началом проблем. Сегодня представители данного знака Зодиака способны на многое под влиянием вдохновения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в этот четверг полезны физические нагрузки, а также хорошо бы начать избавляться от вредных привычек. Астрологи советуют не слишком в этом усердствовать, чтобы не лишиться моральных сил. Стрельцам, рожденным в августе, не следует слепо верить родственникам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Очень удачный день для Козерогов. Сегодня звезды и планеты поспособствуют разрешению конфликтов, налаживанию отношений с близкими и друзьями. Однако в этот день Козерогам опасно подвергаться собственным иллюзиям, поэтому стоит быть хладнокровными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Общее настроение ночных светил для Водолеев, безусловно, положительное. Астрологи сегодня рекомендуют уделить внимание дому. Также появляются удачные шансы выгодно купить квартиру, заключить брак. В общении с окружающими не исключены забавные моменты. Добавим, что в ноябре Водолеи будут купаться в деньгах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня многих Рыб ждет продуктивный день. Астрологи советуют превратить свои творческие порывы в осязаемый доход. Появится удачная возможность проявить себя и получить признание, улучшить репутацию на работе. Также этот четверг удачен для духовных практик, медитаций.