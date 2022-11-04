Гороскоп на 4 листопада: Скорпіонам не можна нехтувати спілкуванням, а Дівам — приймати важливі рішення

Сьогодні не варто приймати те, що відбувається, близько до серця і займатися неробством

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять Овнам сьогодні намагатися слідувати мудрим порадам близьких людей. Не найкращий момент цієї п’ятниці для особистих ініціатив. Також Овнам не слід сьогодні сумувати, якщо щось раптом піде не так, як вони планували. Потрібно дивитися на все простіше. Зазначимо, що в листопаді на Овнів чекає багато приємних новин.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї п’ятниці можуть бути і злети, і падіння. Зірки та планети наділять Тельців як позитивною, так і негативною енергетикою. Щоб уникнути конфліктів із близькими людьми, астрологи радять знаку не приймати того, що відбувається, надто близько до серця.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюкам буде потрібна тиша і спокій. Астрологи не рекомендують знаку розпочинати нові справи, заводити знайомства, з’ясовувати з кимось стосунки. Акцент сьогодні на почутті обов’язку та справедливості. Не виключені несподівані зміни у звичному побутовому укладі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї п’ятниці Раки можуть зустріти на своєму шляху кризові ситуації, тому даному знаку Зодіаку доведеться думати і приймати рішення дуже швидко. Астрологи радять Ракам не лякатися цього, а просто повністю довіритись своєму життєвому досвіду.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні нічні світила будуть у повній гармонії. Цього дня астрологи рекомендують Левам не здаватися перед труднощами, рухатися лише вперед, бути сміливими та не відкладати важливих справ на потім. Увечері у центрі уваги опиняться домашні справи.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Дівам не слід приймати якихось важливих рішень щодо сімейних негараздів. У другій половині дня цьому знаку бажано розпочати день із наведення порядку. А вечір варто присвятити спорту, фізичним вправам, оздоровчим процедурам, прогулянкам.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні вдома і на робочому місці у Терезів має бути повний порядок. Що стосується стосунків з людьми, відзначають астрологи, то цьому знаку Зодіаку краще будувати їх на щирості та чесності. У разі сімейної сварки між рідними не варто виступати у ролі миротворця. До речі, Терези почнуть своє життя з чистого аркуша у 2023 році.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи радять Скорпіонам не нехтувати спілкуванням — ні діловим, ні романтичним, ні дружнім. Це буде козирем при вирішенні будь-яких проблем та непорозумінь. Багато корисної інформації прийде із випадкових повсякденних розмов та обміну думкою зі старшим поколінням.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільцям тримати емоції та думки у собі небажано. У такі дні, як сьогоднішня п’ятниця, можна ухилятися від вантажу відповідальності, виходити з-під чужого контролю, відстоювати свої інтереси. Нічні світила будуть на боці тих, хто не боїться захистити свої права.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У першу половину дня Козерогам краще зосередитися на роботі чи домашніх справах, оскільки неробство може принести масу проблем. А вже ввечері астрологи радять спокійно провести час із близькими людьми чи надійними друзями.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У Водоліїв сьогодні фантастичний та продуктивний день. На них чекає енергетичне піднесення, тому сил вистачить буквально на все. День ідеально підходить для оновлення гардероба, цікавих поїздок на автомобілі та планування справ. Додамо, що в листопаді Водолії купатимуться в грошах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астрологи рекомендують Рибам розпочати цієї п’ятниці з прибирання. Багатьом представникам знаку Зодіаку вдасться знайти своє покликання чи нове корисне захоплення. Варто менше контактувати з тими індивідуумами, хто дратує. Також не варто піддаватися раптовим імпульсам.