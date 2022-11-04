Гороскоп на 4 ноября: Скорпионам нельзя пренебрегать общением, а Девам - принимать важные решения

Сегодня не стоит принимать происходящее близко к сердцу и заниматься бездельем

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 ноября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют Овнам сегодня стараться следовать мудрым советам близких людей. Не самый лучший момент в эту пятницу для личных инициатив. Также Овнам не следует сегодня унывать, если что-то вдруг пойдет не так, как они планировали. Нужно смотреть на все проще. Отметим, что в ноябре Овнов ждет много приятных новостей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту пятницу могут быть и взлеты, и падения. Звезды и планеты наделят Тельцов как позитивной, так и негативной энергетикой. Во избежания конфликтов с близкими людьми, астрологи советуют знаку не принимать происходящее слишком близко к сердцу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецам потребуется тишина и покой. Астрологи не рекомендуют знаку начинать новые дела, заводить знакомства, выяснять с кем-то отношения. Акцент сегодня на чувстве долга и справедливости. Не исключены неожиданные изменения в привычном бытовом укладе.

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту пятницу Раки могут встретить на своем пути кризисные ситуации, поэтому данному знаку Зодиака придется думать и принимать решения очень быстро. Астрологи советуют Ракам не пугаться этого, а просто полностью довериться своему жизненному опыту.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня ночные светила окажутся в полной гармонии. В этот день астрологи рекомендуют Львам не сдаваться перед трудностями, двигаться только вперед, быть смелыми и не откладывать важные дела на потом. Вечером в центре внимания окажутся домашние дела.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня Девам не следует принимать какие-то важные решения насчет семейных неурядиц. Во второй половине дня этому знаку желательно начать день с наведения порядка. А вечер стоит посвятить спорту, физическим упражнениям, оздоровительным процедурам, прогулкам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня дома и на рабочем месте у Весов должен быть полный порядок. Что касается отношений с людьми, отмечают астрологи, то этому знаку Зодиака лучше строить их на искренности и честности. В случае семейной ссоры между родными не стоит выступать в роли миротворца. Кстати, Весы начнут свою жизнь с чистого листа в 2023 году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи советуют Скорпионам не пренебрегать общением — ни деловым, ни романтическим, ни дружеским. Это будет козырем при решении любых проблем и недопониманий. Много полезной информации придет из случайных повседневных бесед и обмена мнением с более старшим поколением.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцам держать эмоции и мысли в себе нежелательно. В такие дни, как сегодняшняя пятница, можно уклоняться от груза ответственности, выходить из-под чужого контроля, отстаивать свои интересы. Ночные светила будут на стороне тех, кто не побоится защитить свои права.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первую половину дня Козерогам лучше сосредоточиться на работе или домашних делах, так как безделье может принести массу проблем. А уже вечером астрологи советуют спокойно провести время с близкими людьми или надежными друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У Водолеев сегодня фантастический и продуктивный день. Их ожидает энергетический подъем, поэтому сил хватит буквально на все. День идеально подходит для обновления гардероба, интересных поездок на автомобиле и планирования дел. Добавим, что в ноябре Водолеи будут купаться в деньгах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи рекомендуют Рыбам начать эту пятницу с уборки. Многим представителям знака Зодиака удастся найти свое призвание или новое полезное увлечение. Стоит меньше контактировать с теми индивидуумами, кто раздражает. Также не стоит поддаваться внезапным импульсам.