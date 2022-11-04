Гороскоп на 5 листопада: чудовий день, щоб знайти своє кохання і повеселитися з друзями

Вдалий день, щоб його присвятити сім’ї, домашніх справ, відпочинку та веселощів з друзями.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, як провести цю суботу.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День краще провести вдома і не відвідувати місця великого скупчення народу. Укутайтесь у теплий плед, приготуйте смачний чай, каву чи какао, і почитайте, чи подивіться фільм, який давно хотіли. І жодних домашніх справ — жодного прибирання, прання та іншого. Тільки відпочинок та релакс. Зазначимо, що в листопаді на Овнів чекає багато приємних новин.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї суботи зірки радять вам обов’язково зустрінеться зі своїми друзями десь у парку або кафешці. Розмови до душі допоможуть вам відновитися після важкого тижня. Обов’язково уважно дивіться під ноги, щоби не пропустити щасливу монетку. Також намагайтеся не купувати нічого зайвого.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не варто сидіти вдома цієї суботи, адже в одному з сусідніх кафе на вас чекає кохання всього вашого життя. А ось вечір — чудовий час зайнятися своїм коханим хобі. Незабаром воно принесе вам пристойний прибуток. Для роботи сьогодні місця немає — вам потрібно добре відпочити після трудових буднів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Якщо у вас робочий день, то постарайтеся максимально зробити всю роботу у першій половині дня, оскільки це найпродуктивніший період для вас. А після роботи поспішайте додому — ваша друга половинка готує вам приємний сюрприз. Самотнім Ракам зірки радять влаштувати свято самим собі — купіть гарний букет, смачний торт або якийсь корисніший подарунок для себе.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Представникам цього знаку Зодіаку можна сміливо вирушати на шопінг, адже куди б ви не пішли, божевільні знижки вас переслідуватимуть. Беріть свій гаманець та бігом за покупками. Також ця субота — гарний день для навчання, читання та перегляду пізнавальних книг та передач. Чекайте на хороші новини щодо близьких — можливо у когось у сім’ї незабаром буде поповнення.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо вам запропонують вирушити кудись у подорож, сміливо погоджуйтесь. Будьте впевнені – ця поїздка принесе вам багато цікавих подій та знайомств. Якщо ви самотні — придивіться до оточуючих вас чоловіків: ця людина зовсім поруч. Сімейних Дів чекає на романтичні вечері при свічках.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Новини або розмова з кимось здалеку можуть вас засмутити, проте не варто на цьому зациклюватися. Відверніться від сумних думок, вирушивши на зустріч із подругою чи другом. Якщо у вас субота — робочий день, то всі погані думки "віджене" від вас ваш начальник, який прийде до вас із добрими, приємними новинами. Підказка – новини буде грошовими. До речі, Терези почнуть своє життя з чистого аркуша у 2023 році.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Субота для вас – час приймання гостей. Зірки радять купити або приготувати з ранку щось смачненьке, адже вже до обіду у вас на кухні сидітиме ваша подруга або друг, з яким ви дуже давно не бачилися. Корисно для здоров’я сходити в басейн або влаштувати тривалу пішу прогулянку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цілком ймовірно, що цієї суботи вас захоче відвідати осіння хандра. Не варто пускати цього гостя навіть на поріг. Відмінне розв'язання цієї проблеми – прогулянка на свіжому повітрі. Сприятливою буде подорож за місто. Ви зможете завести нових друзів, а також закрутити пристрасний роман, який може перерости у щось більше.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вдалий день, щоб його присвятити родині та домашнім справам. Однак вечір варто провести з користю лише для себе — сходіть на побачення, зустрінетесь із друзями. Зірки радять не відмовлятися від нових знайомств. Можливо, кохання ви і не знайдете, а от пару корисних контактів з’явиться.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ця субота однозначно ваш день — ви кружлятимете всім голови і зачаровуватимете кожного зустрічного. Однак не перестарайтеся, щоб ваша друга половинка не ревнувала скандали в сім’ї вам ні до чого. День також сприяє навчанню, читанню цікавих книг. Більше відпочивайте та розслабляйтеся, проте від вживання алкоголю варто відмовитись. Додамо, що в листопаді Водолії купатимуться в грошах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Дозвольте собі зробити цю суботу — днем відпочинку Навіть якщо ви працюєте, зробіть все, щоб знайти час для перепочинку. Займіться творчістю, перегляньте цікаві фільми. Увечері відверніться від усього і сходіть кудись зі своєю другою половинкою або друзями. Посидіти в хорошій компанії допоможуть скинути весь стрес робочого тижня.