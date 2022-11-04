Гороскоп на 5 ноября: отличный день, чтобы найти свою любовь и повеселиться с друзьями

Подходящий день, чтобы его посвятить семье, домашним делам, отдыху и веселью с друзьями.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 ноября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, как провести эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День лучше провести дома, и не посещать места большого скопления народа. Укутайтесь в теплый плед, приготовьте вкусный чай, кофе или какао, и почитайте, или посмотрите фильм, который давно хотели. И никаких домашних дел — никакой уборки, стирки и прочего. Только отдых и релакс. Отметим, что в ноябре Овнов ждет много приятных новостей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту субботу звезды советуют вам обязательно встретится со своими друзьями где-нибудь в парке или кафешке. Разговоры по душам помогут вам восстановиться после трудной недели. Обязательно внимательно смотрите под ноги, чтобы не пропустить счастливую монетку. Также старайтесь не покупать ничего лишнего.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не стоит сидеть дома в эту субботу, ведь в одном из соседних кафе вас ожидает любовь всей вашей жизни. А вот вечер — отличное время заняться своим любимым хобби. В скором времени оно принесет вам приличную прибыль. Для работы сегодня места нет — вам нужно хорошенько отдохнуть после трудовых будней.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если у вас рабочий день, то постарайтесь максимально сделать всю работу в первой половине дня, поскольку это самый продуктивный период для вас. А после работы поспешите домой — ваша вторая половинка готовит для вас приятный сюрприз. Одиноким Ракам звезды советуют устроить праздник самим себе — купите красивый букет, вкусный торт или какой-нибудь более полезный подарок для себя.

Лев (23 июля — 23 августа)

Представителям этого знака Зодиака можно смело отправляться на шоппинг, ведь куда бы вы не пошли, сумасшедшие скидки будут вас преследовать. Берите свой кошелек и бегом за покупками. Также эта суббота — хороший день для учебы, чтения и просмотра познавательных книг и передач. Ждите хороших новостей, касающихся близких — возможно у кого-то в семье вскоре будет пополнение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если вам преложат отправиться куда-либо в путешествие, смело соглашайтесь. Будьте уверенны — эта поездка принесет вам много интересных событий и знакомств. Если вы одиноки — приглядитесь к окружающим вас мужчинам: тот самый человек совсем рядом. Семейных Дев ждет романтических ужин при свечах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Новости или разговор с кем-то издалека могут вас расстроить, однако не стоит на этом зацикливаться. Отвлекитесь от грустных мыслей, отправившись на встречу с подругой или другом. Если у вас суббота — рабочий день, то все плохие мысли "отгонит" от вас ваш начальник, который придет к вам с хорошими, приятными новостями. Подсказка — новости будет денежными. Кстати, Весы начнут свою жизнь с чистого листа в 2023 году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Суббота для вас — время приема гостей. Звезды советуют купить или приготовить с утра что-нибудь вкусненькое, ведь уже к обеду у вас на кухне будет сидеть ваша подруга или друг, с которым вы очень давно не виделись. Полезно для здоровья будет сходить в бассейн или устроить длительную пешую прогулку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вполне вероятно, что в эту субботу вас захочет посетить осенняя хандра. Не стоит пускать эту гостью даже на порог. Отличное решение этой проблемы — прогулка на свежем воздухе. Благоприятной будет поездка за город. Вы сможете завести новых друзей, а также закрутить страстный роман, который вполне может перерасти во что-то большее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Подходящий день, чтобы его посвятить семье и домашним делам. Однако вечер стоит провести с пользой только для себя — сходите на свидание, встретьтесь с друзьями. Звезды советуют не отказываться от новых знакомств. Возможно, любовь вы и не найдете, а вот пару полезных контактов появится.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Эта суббота однозначно ваш день — вы будете кружить всем головы и очаровывать каждого встречного. Однако не перестарайтесь, чтобы ваша вторая половинка не ревновала — скандалы в семье вам ни к чему. День также располагает к обучению, чтению интересных книг. Больше отдыхайте и расслабляйтесь, однако от употребления алкоголя стоит отказаться. Добавим, что в ноябре Водолеи будут купаться в деньгах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Позвольте себе сделать эту субботу — днем отдыха Даже если вы работаете, сделайте все, чтобы найти время для передышки. Займитесь творчеством, посмотрите интересные фильмы. Вечером отвлекитесь от всего и сходите куда-нибудь со своей второй половинкой или друзьями. Посиделки в хорошей компании помогут сбросить весь стресс рабочей недели.