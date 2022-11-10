Гороскоп на 10 листопада: прекрасний день, щоб розслабитися, сходити на шопінг і навіть знайти кохання

Цей четвер може стати одним із вирішальних днів у вашому житті.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, як провести цей четвер.

Овен (21 березня — 20 квітня)

На вас чекає яскравий і насичений день, але тільки за умови, що ви не сидітимете склавши руки. Сходіть з подругою на каву, влаштуйте побачення зі своєю другою половинкою, прогуляйтеся осіннім парком. Все це подарує вам надзвичайний заряд енергії, який також позитивно вплине і на вашу роботу. Зазначимо, що в листопаді на Овнов чекає багато приємних новин.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Готуйтеся до спонтанного шопінгу ввечері, адже зранку ваш начальник побалує вам несподіваною премією. Будьте впевнені, всі покупки будуть вдалими, головне не скуповуйте все поспіль, а поставтеся до вибору речей обдумано. Імовірна радісна зустріч із людиною, з якою ви давно не бачилися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Трохи сумний день, проте романтичний сюрприз, який готує вам коханий чи кохана, автоматично перетворить ваш поганий настрій на позитив. На роботі чекає багато роботи, з якою вам радо допоможуть розібратися ваші колеги.

Рак (22 червня — 22 липня)

День зустрічей, розмов та хороших новин, які до речі "прилетять" із далека. Це може бути звістка про приїзд давнього друга чи подруги, або запрошення відвідати їх. На роботі максимально віддавайтеся всім своїм справам – зірки підказують, що ваш начальник думає підняти вам зарплату.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Тихий і спокійний день, який варто провести у родинному колі. Якщо ви давно не бачилися з батьками чи бабусями та дідусями, цей четвер — чудовий день, щоб вирушити у гості. А ось вечір варто присвятити тільки собі та своїй коханій людині. Побалуйте його/її чимось.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви приречені на успіх, так що можете робити все, що вам заманеться. Особливо успіх переслідує вас на любовному фронті! Вирушайте в якесь досить людне місце, і трохи придивіться. Можливо, за вами спостерігає хлопець/дівчина вашої мрії.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Найкраще, що ви можете зробити цього четверга – це присвятити день собі. Забудьте про всі проблеми і сходіть на масаж, у СПА, просто ляжте і виспіться, зробіть те, що ви давно хотіли, але відмовляли собі в цьому. До речі, зручний день для зміни іміджу, навіть самого кардинального. До речі, Терези почнуть своє життя з чистого аркуша у 2023 році.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Інтуїція стане чудовим порадником, якщо розуму не вистачатиме аргументів для прийняття рішень. Довіряйте передчуттям, вони вас не обдурять. Проведіть час з близькими, розслабтеся, займіться чимось, що приносить вам задоволення і менше думайте про проблеми.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не беріться за ті справи, для яких ще не прийшло натхнення, інакше вийде щось зовсім не те що ви хотіли б. І найголовніше не докоряйте себе за це. Розслабтеся, відверніться, сходіть на шопінг. Вечір проведіть за переглядом фільму, що мотивує. Цілком можливо ви знайдете там підказки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви можете бути залучені до якоїсь великої події. Якщо можливо, це краще спробувати уникнути, оскільки ніякої вигоди ви з цього не отримаєте. Тож можете сміливо відмовляти навіть начальникові. Зірки дозволяють навіть трохи прибрехати, щоб відпроситися (але цього разу).

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Знайте, вам знадобиться ваша інтуїція. Якщо ж вона раптом відмовиться працювати, не соромтеся запитати думки чи поради у родичів, друзів, колег чи знайомих. Непоганий день, щоб провести ревізію у шафі та відкласти усі непотрібні речі. І вільного місця більше, і привід сходити на шопінг. Додамо, що в листопаді Водолії купатимуться в грошах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього четверга удача супроводжуватиме вас практично у всіх сферах життя – у кар’єрі, у навчанні, у коханні. Так що можете спробувати ризикнути, можливо, це рішення кардинально змінить ваше життя. Самотнім Рибам варто придивитися до свого оточення, адже зовсім поруч бродить ваша людина.