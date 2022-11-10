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Гороскоп на 10 ноября: прекрасный день, чтобы расслабиться, сходить на шопинг и даже найти любовь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 10 ноября 2022 года
Гороскоп на 10 ноября 2022 года

Этот четверг может стать одним из решающих дней в вашей жизни.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 ноября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, как провести этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вас ждет яркий и насыщенный день, но только при условии, что вы не будете сидеть сложа руки. Сходите с подругой на кофе, устройте свидание со своей второй половинкой, прогуляйтесь осенним парком. Все это подарит вам необычайный заряд энергии, который также положительно отразиться и на вашей работе. Отметим, что в ноябре Овнов ждет много приятных новостей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Готовьтесь к спонтанному шопингу вечером, ведь с самого утра ваш начальник побалует вам неожиданной премией. Будьте уверены, все покупки будут удачными, главное не скупайте все подряд, а отнеситесь к выбору вещей обдумано. Вероятна радостная встреча с человеком, с которым вы давно не виделись.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Немного грустный день, однако романтический сюрприз, который готовит вам возлюбленный или возлюбленная, автоматически превратит ваше плохое настроение в позитив. На работе ждет много работы, с которой вам с радостью помогут разобраться ваши коллеги.

Рак (22 июня — 22 июля)

День встреч, разговоров и хороших новостей, которые кстати "прилетят" из далека. Это может быть известие о приезде давнего друга или подруги, или же приглашение посетить их. На работе максимально отдавайтесь всем своим делам — звезды подсказывают, что ваш начальник подумывает поднять вам зарплату.

Лев (23 июля — 23 августа)

Тихий и спокойный день, который стоит провести в кругу семьи. Если вы давно не виделись с родителями или бабушками и дедушками, этот четверг — отличный день, чтобы отправиться в гости. А вот вечер стоит посвятить только себе и своему любимому человеку. Побалуйте его/ее чем-нибудь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы обречены на успех, так что можете делать всё, что вам вздумается. В особенности удача преследует вас на любовном фронте! Отправляйтесь в какое-нибудь достаточно людное место, и немного приглянитесь. Возможно за вами наблюдает парень/девушка вашей мечты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Лучшее, что вы можете сделать в этот четверг – это посвятить день себе. Забудьте обо всех проблемах и сходите на массаж, в СПА, просто лягте и выспитесь, сделайте то, что вы давно хотели, но отказывали себе в этом. Кстати, удачный день для смены имиджа, даже самого кардинального. Кстати, Весы начнут свою жизнь с чистого листа в 2023 году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Интуиция станет замечательным советчиком, если разуму будет не хватать аргументов для принятия решений. Доверяйте предчувствиям, они вас не обманут. Проведите время с близкими, расслабьтесь, займитесь чем-то, что доставляет вам удовольствие и меньше думайте о проблемах.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не беритесь за те дела, для которых еще не пришло вдохновение, иначе получится что-то совсем не то, что бы вы хотели. И самое главное не корите себя за это. Расслабьтесь, отвлекитесь, сходите на шопинг. Вечер проведите за просмотром мотивирующего фильма. Вполне возможно вы найдете там подсказки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, поскольку никакой выгоды вы с этого не получите. Поэтому можете смело отказывать даже начальнику. Звезды разрешают даже немного приврать, чтобы отпроситься (но только в этот раз).

Водолей (20 января — 19 февраля)

Знайте, вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, не стесняйтесь спросить мнения или совета у родственников, друзей, коллег или знакомых. Неплохой день, чтобы провести ревизию в шкафу и отложить все ненужные вещи. И свободного места больше, и повод сходить на шопинг. Добавим, что в ноябре Водолеи будут купаться в деньгах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот четверг удача будет сопутствовать вам практически во всех сферах жизни – в карьере, в учебе, в любви. Так что можете попробовать рискнуть, возможно это решение кардинально изменит вашу жизнь. Одиноким Рыбам стоит присмотреться к своему окружению, ведь совсем рядом бродит ваш человек.