"У путіна залишилося одне бажання": Влад Росс відповів, чи застосує диктатор ядерну зброю у грудні

Молодик 23 грудня може вплинути на плани президента росії щодо нашої країни

Відомий український астролог Влад Росс дав прогноз на найближчі тижні щодо того, чи застосує президент рф володимир путін проти України тактичну або стратегічну ядерну зброю.

В інтерв’ю "Главреду" астроексперт заявив, що на подібну думку кривавого диктатора може підштовхнути молодик, який відбудеться 23 грудня, оскільки в цьому році всі цілі так званої "спецоперації" провалені і жодних успіхів у війні в Україні росії не вдалося здійснити.

"Тому у путіна залишилося одне бажання — знищити світ. 22-23 грудня — найнебезпечніші дні в плані застосування росією тактичної або стратегічної ядерної зброї", — сказав Росc.

Крім того, за словами астролога, дати, у яких багато двійок, а саме 22.12.2022, не несуть із собою нічого хорошого. Тому треба добре подумати про свою безпеку в католицьке Різдво.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росія має різноманітну тактичну ядерну зброю, а не тільки ракети. Застосувати його проти України можуть не лише ударом по території, а й у космосі, спричинивши потужний електромагнітний імпульс.