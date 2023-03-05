Період реальних страждань: астролог відповіла, що чекає на росію в 2023 році

За словами Анни Єфремової, починається максимальне загострення по всіх напрямках

Відомий український астролог Анна Єфремова розповіла, що у 2023 році російським загарбникам буде важко на фронті. Раніше астроексперт заявила, що з 28 лютого розпочався відлік у зміні ситуації на користь України.

У своєму Телеграм-каналі Єфремова повідомила, що активні зараз планети Юпітер та Венера проходять у четвертому домі України, і це добре для нашої держави, яка бореться за свою свободу.

"Я не обіцяю, що буде легко, але до липня 2023 року Україна дасть "прикурити" ворогові. У росії починається період реальних страждань та максимального загострення по всіх напрямках! Якщо взяти ситуаційно, це чудова новина та час для України", — зазначає астролог.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що воєнні дії в Україні закінчаться навесні цього року. Схожий прогноз був і в екстрасенса Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, мир в Україні настане у весняні місяці.