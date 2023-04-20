"Піде, як Титанік, під воду": відомий екстрасенс передрік росії багато страждань

За словами Гордєєва, з країною-агресором нічого хорошого не буде

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв розповів, що чекає на росію — країну, яка вторглася в Україну і вбиває її мирних жителів, включаючи невинних маленьких дітей.

В інтерв’ю unian астроексперт заявив, що на рф чекає "розлом", росіяни вже зараз відчувають велику зневіру, вони втрачають віру в те, що здобудуть перемогу. Гордєєв пророкує те, що нічого хорошого в росії не буде, оскільки карма повертатиметься в цю країну в різних проявах.

"Можуть бути катаклізми, повені, землетруси та інше. Тому, повірте мені, що ця країна страждатиме. Коли Україна здобуде перемогу, росія піде, як Титанік, під воду. Тобто буде розкол, який потягне всю країну на дно. Багато хто кричить, що росія "нєпотопляємая", але я бачу, що Україна буде саме тим айсбергом, який це зробить", — заявив екстрасенс.

Раніше Макс Гордєєв розповів, які події відбуватимуться на фронті найближчим часом. За його прогнозами, українська армія активно звільнятиме території.

Нагадаємо, що таролог Людмила Хомутовська відповіла, чи піде путін на новий наступ. Вона заявила, що кривавий диктатор ще не розчарувався у війні, проте невдовзі у Москві виникнуть проблеми.