З грошима їм не щастить: яким знакам Зодіаку судилося бути бідними

Деякі зодіакальні представники більше орієнтовані на духовні, а не матеріальні цінності

Астрологи вважають, що деякі знаки Зодіаку можуть стати багатіями та навіть мільйонерами. Іншим представникам зодіакального кола зірки особливих грошей не обіцяють.

За словами астрологів, найбідніші знаки Зодіаку – Риби, Рак, Водолій та Козеріг. На це вказують гороскопи озвученої четвірки, пише Lifestyle Asia.

Риби

Водним знаком Зодіаку керує планета мрій та бажань Нептун. Миролюбним і чуйним Рибам іноді складно зосередитися на практичних реаліях життя. Риб не дарма називають мрійниками Зодіаку, вони знаходять задоволення у простих радощах життя. Часто Риби не зацікавлені в отриманні матеріального блага і вважають за краще жити у власному альтруїстичному світі. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Рак

Емоційний знак Зодіаку, чутливий до думок інших людей. Маючи високу інтуїцію, Рак демонструє безкорисливі якості, які можуть стати на заваді їм у досягненні успіху. Не особливо прагне багатства і більше орієнтований на домашнє та сімейне життя. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Водолій

Повітряний знак – революціонер і прогресист, його мета – найвище благо. Не хоче, щоб його асоціювали із загальноприйнятими визначеннями успіху, які обертаються навколо багатства та власності. Водолія турбує соціальний розвиток, а не особистий зиск. Відмінні лідери, але здебільшого активні у сферах соціальної роботи, освіти, науки та охорони здоров’я, а ось накопиченням мільйонів цікавляться рідко. Гороскоп для Водолія на сьогодні – на сайті.

Козеріг

Земним знаком управляє Сатурн, який астрологічною мовою вважається однією з найсерйозніших і найскладніших планет. Козеріг вимагає дисципліни та великої уваги до поставленого завдання. Без сумніву, прагне досягти успіху. Але особливість Сатурна полягає в тому, що він символізує покаяння та покарання, оскільки він також є повелителем карми. Якщо Сатурн перебуває в не сприятливому становищі, то можливі грошові втрати для цього знака. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку зірки обіцяють прибуток та грошові подарунки цього місяця. Щасливчиками вересня стала трійка знаків.