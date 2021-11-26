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Україна може отримати свій аналог "Коронаваку" вже за лічені місяці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Україні застосовують 4 вакцини від коронавірусу. Новина оновлена 26 листопада 2021, 22:51
В Україні застосовують 4 вакцини від коронавірусу.

В Україні від коронавірусу повністю вакцинувалися понад 10,6 млн людей.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стала обов’язковою для багатьох професій. Щеплюють українців чотирма зарубіжними препаратами. У Харкові готуються виготовляти свою інактивовану вакцину від COVID-19.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

На підприємстві "Лекхім-Харків" готують цех під розлив вакцин від коронавірусу, ймовірно, там же зможуть розливати вакцини від грипу і, на запит уряду, від поліомієліту.

Інактивована вакцина в Україні зараз сертифікована одна — Coronavac від китайського виробника. Вона схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я та має найменший інтервал між дозами – від 14 до 28 днів.

В інактивованій вакцині вірус чи схожий мікроорганізм перебуває у неживому стані, повідомляє ВООЗ.

Локалізовано вакцину хочуть розпочати виробляти з 2022 року. Очікується, що випуск налагодять у форматі шприца з однією дозою, щоб не було необхідності додаткових маніпуляцій, наприклад розведення.

Раніше "Телеграф" писав, що у вакцинації від коронавірусу можуть бути "побочки" і після неї можна отримати документи кількох видів. Також повідомлялося, що у світі з’явилася нова мутація вірусу, яка налякала ВООЗ.

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Теги:
#Харків #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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