Україна може отримати свій аналог "Коронаваку" вже за лічені місяці
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В Україні від коронавірусу повністю вакцинувалися понад 10,6 млн людей.
Вакцинація від коронавірусу в Україні стала обов’язковою для багатьох професій. Щеплюють українців чотирма зарубіжними препаратами. У Харкові готуються виготовляти свою інактивовану вакцину від COVID-19.
Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
На підприємстві "Лекхім-Харків" готують цех під розлив вакцин від коронавірусу, ймовірно, там же зможуть розливати вакцини від грипу і, на запит уряду, від поліомієліту.
Інактивована вакцина в Україні зараз сертифікована одна — Coronavac від китайського виробника. Вона схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я та має найменший інтервал між дозами – від 14 до 28 днів.
В інактивованій вакцині вірус чи схожий мікроорганізм перебуває у неживому стані, повідомляє ВООЗ.
Локалізовано вакцину хочуть розпочати виробляти з 2022 року. Очікується, що випуск налагодять у форматі шприца з однією дозою, щоб не було необхідності додаткових маніпуляцій, наприклад розведення.
Раніше "Телеграф" писав, що у вакцинації від коронавірусу можуть бути "побочки" і після неї можна отримати документи кількох видів. Також повідомлялося, що у світі з’явилася нова мутація вірусу, яка налякала ВООЗ.
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