Вуличні бої — це м’ясорубка: у спецназі ЗСУ порівняли Харків із Грозним та Сталінградом

Міські бої завжди були проблемою для армії, що веде наступ.

Для того, щоб захопити Харків, Росії знадобиться значно більша кількість військ, ніж у неї зараз зосереджено на кордоні України.

Про це розповів джерело "Телеграфа" у Силах спеціальних операцій.

"Будь-який міський бій — це м’ясорубка, коли навіть важко зрозуміти хто і звідки стріляє", — сказав він.

Тому, за його словами, ЗСУ не стали штурмувати Донецьк, який подібно до Харкова теж є містом-мільйонником.

Також він нагадав, що з подібною проблемою стикалися й війська Вермахту під час штурму Сталінграда, коли ціла армія загрузла в боях на кілька місяців і в результаті була оточена.

Під час війни в Чечні 1994-1995 років, угруповання російських військ чисельністю 100 тисяч осіб так само не могло вибити з Грозного 8 тисяч бійців ЧРІ, які навіть не мали важкої зброї. За підсумками два тижні боїв за Грозний призвели до майже повної руйнації міста та великих втрат для Росії.

"А за площею це лише один мікрорайон Харкова", — додав співрозмовник "Телеграфа".

Та сама історія трапилася під час боїв за Донецький аеропорт, який порівняно невелика група українських військ тримала 242 дні під вогнем помітно переважаючих за чисельністю окупаційних військ.

Джерело "Телеграфа" також відзначило, що у штурмуючих є лише один шлях для просування, який полягає у досягненні переваги по вогневій потужності та руйнуванні будівель. Але навіть у такому разі вони зазнають значно більших втрат, ніж захисники.

Більше про те, куди можуть вдарити російські війська і як вони можуть захопити Харків, читайте у матеріалі "Телеграф": Харків може стати "могилою" для російської армії, але є варіант, боєць спецназу .