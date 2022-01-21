Уличные бои — это мясорубка: в спецназе ВСУ сравнили Харьков с Грозным и Сталинградом

Городские бои всегда были проблемой для наступающей армии.

Для того чтобы захватить Харьков, России понадобится куда большая численность войск, чем у нее сейчас сосредоточено на границе Украины.

Об этом рассказал источник "Телеграфа" в Силах специальных операций.

"Любой городской бой – это мясорубка, когда даже тяжело понять кто и откуда стреляет", — сказал он.

Поэтому, по его словам, ВСУ не стали штурмовать Донецк, который подобно Харькову тоже является городом-миллионником.

Также он напомнил, что с подобной проблемой сталкивались и войска Вермахта во время штурма Сталинграда, когда целая армия увязла в боях на несколько месяцев и в итоге была окружена.

Во время войны в Чечне 1994-1995 годов, группировка российских войск численностью в 100 тысяч человек так же не могла выбить из Грозного 8 тысяч бойцов ЧРИ, у которых даже не было тяжелого оружия. По итогу две недели боев за Грозный привели к почти полному разрушению города и большими потерями для России.

"А по площади это только один микрорайон Харькова", — добавил собеседник "Телеграфа".

Та же история случилась во время боев за Донецкий аэропорт, который сравнительно небольшая группа украинских войск держала 242 дня под огнём заметно превосходящих по численности оккупационных войск.

Источник "Телеграфа" также отметил, что у штурмующих есть только один путь для продвижения, который заключается в достижении перевеса по огневой мощи и разрушении построек. Но даже в таком случае они понесут значительно большие потери, чем защитники.

Больше о том, куда могут ударить российские войска и как они могут захватить Харьков, читайте в материале "Телеграф": Харьков может стать "могилой" для российской армии, но есть вариант, — боец спецназа.