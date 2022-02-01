"Є чіткий план": Терехов розповів, як Харків готується до можливої атаки Росії

Обороноздатність у Харкові розгортається на рівні з іншими містами

В Україні продовжують обговорювати заяву президента країни Володимира Зеленського щодо загрози вторгнення Кремля на українські території, яку він зробив під час свого інтерв’ю у розмові з "Washington Post". Ситуація, яка упродовж тривалого часу спостерігається на кордонах з країною-агресором, продовжує спонукати владу до звернення особливої уваги до розвитку територіальної оборони у містах, адже саме вона повинна стримати російські війська при умові вторгнення. У винятку не залишився й Харків — перше місто, яке, на думку глави держави, може опинитися під прицілом російської армії. Проте міський голова міста переконаний — є чіткий план, який допомагає в усвідомленні того, куди потрібно рухатися.

Про це у коментарі кореспондентові "Телеграфу" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, наголосивши, що територіальна оборона є цілою системою, яка не в змозі розвиватися відокремлено від інших міст, адже, якщо батальйони тероборони посилено формуються в столиці, то так само відбувається в інших містах, зокрема — у Харкові.

За словами Терехова, наразі є певний план дій та чітке розуміння, куди потрібно рухатися територіальній обороні. Її представники систематично доповідають про все, що робиться та планується надалі, і після всі питання обговорюються у конструктивному діалозі, в якому немає місця паніці.

Чиновник наголосив, що у Харкові зараз усі діють за чітким та зрозумілим алгоритмом дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що харківський міський голова заявив про те, що у місті вже не чекають на прихід росіян, адже за вісім років після спроби вторгнення російських військ, було зроблено багато висновків.

Більш детально з думками та позицією мера можна ознайомитись у нашому матеріалі: "Терехов про окупацію Харкова: "У місті немає бажаючих повторити долю Донецька та Луганська".