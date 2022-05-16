"Задовбали вже": літній українець вразив реакцією на касетний снаряд окупантів

Чоловік дуже сварився на окупантів за побиті вікна в хаті

Жителів деяких сіл Харківської області після перебування там російських окупантів складно шокувати навіть касетними бомбами, які ворожа армія продовжує кидати на мирні населені пункти. Момент обстрілу нещодавно звільнених Черкаських Тишок вдалося зафіксувати журналістам, але найбільше у сюжеті здивувала реакція літнього дідуся.

Кадри обстрілу населеного пункту на Харківщині показало видання "Заборона", журналісти якого знімали там сюжет.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Зазначається, що обстріл Черкаських Тишок, які знаходяться за 25 кілометрів від Харкова, стався 15 травня. Під нього потрапили оператор Микола Дондюк, фотограф Іван Чернічкін та американська журналістка Віра Міроновою.

У момент, коли представники ЗМІ говорили з місцевим жителем, поруч роздалося кілька гучних вибухів. Літній чоловік зреагував миттєво і кинувся втікати в укриття — у нього таким місцем служить гараж. За собою він покликав і журналістів.

Після "прильоту" чоловік вийшов з укриття зі словами: "Задовбали вже. Хлопці, живі там ще? Що, ще буде, чи що? Ну це ж касетна. Утром прийшла, стирчить там-во. Вікна всі побила. Кожен день отака х*рня".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російський солдат зізнався, що багатоповерхівки у Харкові ворожа армія знищувала умисно. На Північній Салтівці, по якій били росіяни, нещодавно побував наш кореспондент. Як живе і виглядає один із найбільш зруйнованих війною районів — можна подивитися у нашому ексклюзивному фоторепортажі.

Також ми показували, якою є ситуація в окремих населених пунктах Харківської області.