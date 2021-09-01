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Україна і США уклали оборонні угоди на $ 2,5 млрд

Автор
Т. Гулеватая
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За результатами переговорів підписали три угоди про співпрацю Новина оновлена 01 вересня 2021, 18:59
За результатами переговорів підписали три угоди про співпрацю

Підписані угоди про розробку спільних проектів і програм, організацію досліджень та розробок.

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського в США держконцерн "Укроборонпром" підписав три угоди про співпрацю з американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрома" 1 вересня.

Зокрема, в ході переговорів з компанією Lockheed Martin Corporation вдалося домовитися про розробку спільних проектів та програм, організації досліджень і розробок.

Крім того, оборонний концерн буде співпрацювати з компанією Harris Global Communications Inc., що входить в групу компаній L3Harris Technologies. Співпраця передбачає реалізацію проектів по поставкам продукції в Україні, включаючи подальшу її інтеграцію в повітряні, наземні та морські системи.

Ще одну угоду уклали з компанією GLOBAL ORDNANCE, яка є найбільшим постачальником оборонної продукції в різних країнах світу.

Після переговорів з DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC сторони також підписали угоду. Планується спільна розробка проектів по модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств Укроборонпрому.

Нагадаємо, в рамках офіційного візиту в США Зеленський і українські чиновники матимуть вісім зустрічей. По закінченню переговорів планується підписання низки стратегічних документів.

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