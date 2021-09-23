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США зробили крок до введення санкцій проти газопроводу Путіна

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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"Північний потік-2" спричинить за собою нові санкції США Новина оновлена 23 вересня 2021, 11:13
"Північний потік-2" спричинить за собою нові санкції США

Вітренко каже, що позицію України по "Північному потоку-2" вже підтримала палата представників Конгресу США

В "Нафтогазі" заявили про проміжну, але важливу перемогу, пов’язану з санкціями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це написав у Facebook глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, палата представників Конгресу США прийняла поправки в оборонний бюджет, які містять обов’язкове накладення санкцій на "Північний потік-2".

"На жаль, адміністрація Байдена відразу після інавгурації в січні цього року вирішила скористатися своїм правом зробити виняток (waiver) за законодавством про санкції оператора Північного потоку-2 з дивною аргументацією (з міркувань національної безпеки). Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що якраз з міркувань національної безпеки США, Європи, України, всього вільного світу потрібно терміново накласти ці санкції. Є позитивні зрушення", — написав Вітренко.

За його словами, позицію України вже підтримала палата представників Конгресу США, і тепер — черга за Сенатом.

Нагадаємо, в наступному 2022 році США збільшать військову допомогу Україні на 50 млн доларів. Відповідну поправку до оборонного бюджету країни вже схвалив Комітет з правилами Палати представників Штатів.

Теги:
#США #Нафтогаз #Санкції #Юрій Вітренко #Північний потік-2
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