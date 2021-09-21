Опозиціонер з РФ про ПП-2: "Чому взагалі Росія повинна гнати газ через Україну?"

Політолог вважає, що Росія не зобов’язана транспортувати газ через Україну

Тема з "Північним потоком-2" в нашій країні "перегріта", та й РФ не зобов’язана поставляти свій газ в Європу через Україну.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" висловив Федір Крашенинніков — російський політолог і опозиціонер, який в липні 2021 року залишив РФ через загострення інтересу до нього з боку поліції і зараз проживає в Литві.

Політолог каже, що надій на провал проекту газопроводу не повинно було бути, адже він вигідний і потрібний Німеччині.

"Позиція про те, що це найважливіший фронт боротьби з Путіним, швидше за все, будується на поєднанні інтересів частини українських еліт — значних і зрозумілих — і на комерційних інтересах Дональда Трампа. Той хотів пропхнути американських газовиків і тому активно підтримував ідею про те, що головне в боротьбі з Путіним — "Північний потік". Був би цей потік чи ні, він мало б нашкодив конкретно путінському режиму, хоча Україні, напевно, шкодить", — міркує Крашенинніков.

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Він також щиро не розуміє, чому РФ повинна пускати свій газ через Україну.

"Я не захищаю зараз позицію Росії. Потрібно враховувати важкі відносини між країнами, які склалися, звичайно, перш за все, через Путіна і уряд Росії, але вельми складно дивуватися, чому Росія не хоче постачати газ в Європу через Україну, — каже експерт. — Виникає питання: "А чому вона повинна це робити?" Ну, не хоче, кожна країна має право транспортувати так, як вважає за потрібне. Зрозуміло, що це був невигідний проект, коштував величезних грошей, набагато простіше було домовитися з Україною ще 20 років тому, укласти довгостроковий контракт і модернізувати газотранспортну систему".

Політолог радить українцям змиритися, що "Північний потік-2" буде існувати, а ділянка шляху через Україну "буде потихеньку в’янути". Мовляв, на шкоду своїм інтересам європейські компанії діяти не будуть.

Повну версію інтерв’ю читайте за посиланням.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявляв, що сам факт завершення будівництва "СП-2" вже впливає на економіку України, а тому гарантії від Європи і США потрібні.