Євро впав у ціні, долар подорожчав на копійку: курс валют в Україні на 28 вересня

Свіжий курс валют на 28 вересня опублікував Нацбанк

Станом на ранок вівторка, 28 вересня, українська гривня після незначного падіння зміцнила свої позиції відносно євро, дещо втратила по відношенню до долара, а злотий — залишився без змін.

Про це повідомляє Національний банк України.

Так, за добу долар США виріс у ціні на 1 копійку, російський рубль подорожчав на 2 копійки, у той час як євро стало дешевшим на 4 копійки. Залишився незмінним лише польський злотий, не додавши і не втративши ні копійки.

Станом на 28 вересня офіційний курс валют має такий вигляд:

1 долар США коштує 26,65 грн (+1 копійка, днем раніше — 26,64 грн);

1 євро — 31, 17 грн (-4 копійки, днем раніше — 31,21 грн);

1 злотий — 6,78 грн (без суттєвих змін);

10 російських рублів — 3,66 (+2 копійки, днем раніше — 3,64 грн).

Вартість інших іноземних валют за курсом НБУ:

Дані НБУ

Дані НБУ

Дані НБУ

Зазначимо, що курс валют у обмінниках та банках може відрізнятися від офіційних даних Нацбанку. Також відрізнятиметься курс і на чорному ринку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на думку експертів, національна валюта до кінця року "втратить у вазі" щодо американського долара.