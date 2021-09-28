Євро впав у ціні, долар подорожчав на копійку: курс валют в Україні на 28 вересня
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Свіжий курс валют на 28 вересня опублікував Нацбанк
Станом на ранок вівторка, 28 вересня, українська гривня після незначного падіння зміцнила свої позиції відносно євро, дещо втратила по відношенню до долара, а злотий — залишився без змін.
Про це повідомляє Національний банк України.
Так, за добу долар США виріс у ціні на 1 копійку, російський рубль подорожчав на 2 копійки, у той час як євро стало дешевшим на 4 копійки. Залишився незмінним лише польський злотий, не додавши і не втративши ні копійки.
Станом на 28 вересня офіційний курс валют має такий вигляд:
- 1 долар США коштує 26,65 грн (+1 копійка, днем раніше — 26,64 грн);
- 1 євро — 31, 17 грн (-4 копійки, днем раніше — 31,21 грн);
- 1 злотий — 6,78 грн (без суттєвих змін);
- 10 російських рублів — 3,66 (+2 копійки, днем раніше — 3,64 грн).
Вартість інших іноземних валют за курсом НБУ:
Зазначимо, що курс валют у обмінниках та банках може відрізнятися від офіційних даних Нацбанку. Також відрізнятиметься курс і на чорному ринку.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, на думку експертів, національна валюта до кінця року "втратить у вазі" щодо американського долара.
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