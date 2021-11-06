"ПриватБанк" у неділю припинить роботу всіх своїх сервісів на 3,5 години: подробиці

Розрахунок карткою та сервіси "Приват24" не працюватимуть кілька годин

У ніч із суботи, 6 листопада, на неділю, 7 листопада, у роботі "ПриватБанку", що оновив правила онлайн-перекладів на карту, очікуються деякі труднощі. Протягом кількох годин не працюватимуть онлайн-платежі та сервіс "Приват24".

Причини та деталі цього повідомили у пресслужбі банку.

Як стало відомо, "ПриватБанк" вирішив оновити забезпечення програм у своєму процесинговому центрі. На такий крок у фінансовій установі пішли напередодні найбільшої у світі розпродажної "істерії" — Чорної п’ятниці.

"Ми усвідомлюємо, що це високий сезон покупної активності, […] і ми дбаємо, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним і приносив задоволення", — зазначили у "Приваті".

Розрахунок карткою "ПриватБанку" та проведення будь-яких інших операцій будуть недоступні з години до половини п’ятої ранку 7 листопада. Очікуються проблеми з:

транзакціями картами;

роботою "Приват24" (як для фізичних осіб, так і для бізнесу);

функціонуванням терміналів та банкоматів.

У пресслужбі банку клієнтів просять поставитися до майбутніх перебоїв з розумінням і заздалегідь подбати про те, щоб забезпечити себе готівкою, щоб уникнути проблем з онлайн-розрахунком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що один із клієнтів "ПриватБанку", здійснивши поповнення картки, залишився зовсім без грошей. Що саме сталося, можна докладно дізнатися у нашому матеріалі.