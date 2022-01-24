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Долар може стати за 26 грн: аналітик назвав умову

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На курс гривні сильно тисне військова загроза
На курс гривні сильно тисне військова загроза

Зовнішні фактори, як і раніше, багато в чому контролюють вартість валют

Через те, що Росія продовжує брязкати зброєю біля східних кордонів України, ситуація на економічному ринку не надто стабільна. Якщо рівень загрози буде знижений, то вниз "поповзе" і позначка вартості долара.

Такий прогноз для "Телеграфа" прозвучав від старшого аналітика "Альпарі", фінансового експерта Вадима Йосуба.

За його словами, вартість гривні та її співвідношення до іноземних валют залежить від кількох факторів. Серед зовнішніх — загроза повномасштабної війни з Російською Федерацією.

На те, що загостреність ситуації на кордоні впливає на курс долара, свідчить його подорожчання в останні кілька місяців, каже Йосуб. Виходячи з економічних даних, можна припустити, що ймовірність агресії оцінюється фінансистами як дуже висока.

При цьому, підкреслює фахівець, якщо градус напруги між Україною та Росією нарешті знизиться, на спад піде і вартість валют.

Згідно з прогнозами Вадима Йосуба, у такому разі ціна за долар може знизитися до 26 гривень.

У середньому, вважає експерт, вартість американської валюти в Україні коливатиметься на рівні 27,4-27,5 гривень.

Тим часом економісти вже розраховують вартість гривні щодо іноземних валют вже на березень. "Телеграф" писав, чого слід очікувати на цьому ринку вже навесні.

Теги:
#Долар #Валюта #Прогноз #Курс долара #Гривня #Вадим Іосуб
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