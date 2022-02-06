Долар, євро чи гривня: у якій валюті зараз краще тримати заощадження

Фахівці кажуть, що зростання долара штучне, і викликане виключно панікою

Найближчим часом українцям варто почекати з покупкою іноземної валюти. На тлі стрибків долара та євро краще приберегти свої гривні на рахунку у банку, доки не відбудеться стабілізація на валютному ринку.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на думки спеціалістів.

За словами економічного експерта Олега Пендзіна, курс долара вже найближчим часом почне знижуватися — разом із хвилею паніки через ймовірне вторгнення РФ в Україну. Пензін прогнозує стабілізацію валюти в районі 28-28,5 гривень за долар.

Також він наголошує: заробити завдяки обміну навряд чи вийде. Все тому, що купівля іноземної валюти у банку завжди обходиться дорожче, ніж її продаж.

Не зовсім погоджується з колегою економічний аналітик Данило Монін. На його думку, якщо і зберігати заощадження у валюті, то долар залишається кращим, ніж євро.

"Євро падає відносно долара, зараз це 1,12 долара, а після зростання облікової ставки Федеральною резервною системою США, що відбудеться в березні, курс впаде до 1,1 долара", — пояснює фахівець.

При цьому Монін рекомендує поки взагалі відмовитися від операцій з валютою, залишивши гроші просто на банківському рахунку. Купувати ж долари чи євро, за його словами, краще всього після зниження градуса паніки.

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