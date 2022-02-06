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Долар, євро чи гривня: у якій валюті зараз краще тримати заощадження

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Поки що експерти злегка розходяться в думках щодо іноземних валют Новина оновлена 06 лютого 2022, 09:54
Поки що експерти злегка розходяться в думках щодо іноземних валют

Фахівці кажуть, що зростання долара штучне, і викликане виключно панікою

Найближчим часом українцям варто почекати з покупкою іноземної валюти. На тлі стрибків долара та євро краще приберегти свої гривні на рахунку у банку, доки не відбудеться стабілізація на валютному ринку.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на думки спеціалістів.

За словами економічного експерта Олега Пендзіна, курс долара вже найближчим часом почне знижуватися — разом із хвилею паніки через ймовірне вторгнення РФ в Україну. Пензін прогнозує стабілізацію валюти в районі 28-28,5 гривень за долар.

Також він наголошує: заробити завдяки обміну навряд чи вийде. Все тому, що купівля іноземної валюти у банку завжди обходиться дорожче, ніж її продаж.

Не зовсім погоджується з колегою економічний аналітик Данило Монін. На його думку, якщо і зберігати заощадження у валюті, то долар залишається кращим, ніж євро.

"Євро падає відносно долара, зараз це 1,12 долара, а після зростання облікової ставки Федеральною резервною системою США, що відбудеться в березні, курс впаде до 1,1 долара", — пояснює фахівець.

При цьому Монін рекомендує поки взагалі відмовитися від операцій з валютою, залишивши гроші просто на банківському рахунку. Купувати ж долари чи євро, за його словами, краще всього після зниження градуса паніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які фінансові прогнози фахівці дають загалом на лютий 2022 року для України.

Також ми розповідали, що зараз відбувається на ринку нерухомості у нашій країні і коли найкраще купувати житло — зараз чи вже з настанням весни.

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#Фінанси #Гривня #Євро #Долар #Валюта #Курс валют
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