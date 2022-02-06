Доллар, евро или гривна: в какой валюте сейчас лучше держать сбережения

Специалисты говорят, что рост доллара искусственный, и вызван исключительно паникой

В ближайшее время украинцам стоит повременить с покупкой иностранной валюты. На фоне скачков доллара и евро лучше приберечь свои гривны на счету в банке, пока не произойдет стабилизация на валютном рынке.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на мнения специалистов.

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, курс доллара уже в ближайшее время начнет снижаться — вместе с волной паники из-за вероятного вторжения РФ в Украину. Пендзин прогнозирует стабилизацию валюты в районе 28-28,5 гривен за доллар.

Также он подчеркивает: заработать благодаря обмену вряд и получится. Все потому, что покупка иностранной валюты в банке всегда обходится дороже, чем ее продажа.

Не совсем согласен с коллегой экономический аналитик Даниил Монин. По его мнению, если и хранить сбережения в валюте, то доллар остается более предпочтительным, чем евро.

"Евро падает по отношению к доллару, сейчас это 1,12 доллара, а после роста учетной ставки Федеральной резервной системой США, что произойдет в марте, курс упадет до 1,1 доллара", — поясняет специалист.

При этом Монин рекомендует пока и вовсе отказаться от операций с валютой, оставив деньги просто на банковском счету. Покупать же доллары или евро, по его словам, лучше после снижения градуса паники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие финансовые прогнозы специалисты дают в целом на февраль 2022 года для Украины.

Также мы рассказывали, что сейчас происходит на рынке недвижимости в нашей стране и когда лучше всего приобретать жилье — сейчас или уже с наступлением весны.