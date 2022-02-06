Укр

Доллар, евро или гривна: в какой валюте сейчас лучше держать сбережения

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
161
Пока эксперты слегка расходятся во мнениях касательно иностранных валют Новость обновлена 06 февраля 2022, 10:54
Пока эксперты слегка расходятся во мнениях касательно иностранных валют

Специалисты говорят, что рост доллара искусственный, и вызван исключительно паникой

В ближайшее время украинцам стоит повременить с покупкой иностранной валюты. На фоне скачков доллара и евро лучше приберечь свои гривны на счету в банке, пока не произойдет стабилизация на валютном рынке.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на мнения специалистов.

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, курс доллара уже в ближайшее время начнет снижаться — вместе с волной паники из-за вероятного вторжения РФ в Украину. Пендзин прогнозирует стабилизацию валюты в районе 28-28,5 гривен за доллар.

Также он подчеркивает: заработать благодаря обмену вряд и получится. Все потому, что покупка иностранной валюты в банке всегда обходится дороже, чем ее продажа.

Не совсем согласен с коллегой экономический аналитик Даниил Монин. По его мнению, если и хранить сбережения в валюте, то доллар остается более предпочтительным, чем евро.

"Евро падает по отношению к доллару, сейчас это 1,12 доллара, а после роста учетной ставки Федеральной резервной системой США, что произойдет в марте, курс упадет до 1,1 доллара", — поясняет специалист.

При этом Монин рекомендует пока и вовсе отказаться от операций с валютой, оставив деньги просто на банковском счету. Покупать же доллары или евро, по его словам, лучше после снижения градуса паники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие финансовые прогнозы специалисты дают в целом на февраль 2022 года для Украины.

Также мы рассказывали, что сейчас происходит на рынке недвижимости в нашей стране и когда лучше всего приобретать жилье — сейчас или уже с наступлением весны.

Теги:
#Финансы #Гривна #Евро #Доллар #Валюта #Курс валют
Пока эксперты слегка расходятся во мнениях касательно иностранных валют
Экономика и Финансы
Доллар, евро или гривна: в какой валюте сейчас лучше держать сбережения
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пока эксперты слегка расходятся во мнениях касательно иностранных валют
Доллар, евро или гривна: в какой валюте сейчас лучше держать сбережения
Дата публикации
Категория
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее тепло
Ждать осталось недолго: синоптик назвала дату начала настоящей весны в Украине
Дата публикации
Категория
Ярош пригласил Лукашенко и Путина в ад
"Чудо перепуганное": Ярош резко ответил на выпад Лукашенко против Украины
Дата публикации
Категория
Москва по-прежнему не отводит войска от украинских границ
Десятки тысяч жертв: в США оценили, какие потери принесет вторжение России в Украину
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
Олимпиада в Пекине: онлайн-трансляция 2-го игрового дня