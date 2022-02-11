Заощадження українцям краще поділити на три частини – економіст про те, що буде з доларом

Курс долара залишається непередбачуваним, тому експерти радять не поспішати з покупкою долара.

Нині ситуація на валютному ринку не дозволяє зробити довгострокових прогнозів щодо того, чи залишаться у плюсі ті українці, які вирішили вкластися в іноземні валюти.

Про це розповів "Телеграфу" старший аналітик фінансової компанії "Альпарі" Вадим Йосуб.

За його словами, все залежатиме від політичної ситуації в Україні та, зокрема, від того, чи відбудеться подальше зростання напруги на кордоні з Росією.

"Якщо ситуація знову загостриться, то валюта знову почне дорожчати, і виграють ті, хто має заощадження у валюті", — говорить він.

Водночас він наголошує, що якщо деескалація продовжуватиметься, то це призведе до зміцнення гривні, що позитивно позначиться на гаманцях тих, хто зберігає гроші у національній валюті.

Втім, каже Йосуб, нині ніхто не знає, як ситуація розвиватиметься далі, а тому він рекомендує "не зберігати всі яйця в одному кошику", розділити заощадження на рівні частини та зберігати заощадження одночасно і в доларах, і в євро, і у гривні.

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Більше про те, що буде з гривнею в найближчому майбутньому і які для неї існують ризики, читайте у матеріалі "Телеграф": Не поспішайте скуповувати долари — економіст про те, що буде з гривнею і в чому зберігатиме заощадження.