Сбережения украинцам лучше разделить на три части – экономист о том, что будет с долларом

Курс доллара остается непредсказуемым, а потому эксперты советуют не спешить с покупкой доллара.

В настоящее время ситуация на валютном рынке не позволяет сделать долгосрочных прогнозов относительно того, останутся ли в плюсе те украинцы, которые решили вложиться в иностранные валюты.

Об этом рассказал "Телеграфу" старший аналитик финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, все будет зависеть от политической ситуации в Украине и, в частности, от того, произойдет ли дальнейший рост напряжения на границе с Россией.

"Если ситуация вновь обостриться, то валюта опять начнет дорожать, и выиграют те, у кого сбережения в валюте", — говорит он.

В то же время, он подчеркивает, что если деэскалация будет продолжаться, то это приведет к укреплению гривны, что положительно скажется на кошельках тех, кто хранит деньги в национальной валюте.

Впрочем, говорит Иосуб, в настоящее время никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше, а потому он рекомендует "не хранить все яйца в одной корзине", разделить сбережения на равные части и хранить сбережения одновременно и в долларах, и в евро, и в гривне.

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Больше о том, что будет с гривной в обозримом будущем и какие для нее существуют риски, читайте в материале "Телеграф": Не спешите скупать доллары — экономист о том, что будет с гривной и в чем хранить сбережения.