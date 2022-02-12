Рус

Гривня впаде, ціни злетять: економіст назвав три головні ризики для України

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
152
Основні ризики для економіки України Новина оновлена 12 лютого 2022, 08:09
Основні ризики для економіки України

Серед основних – відносини з РФ та економічний популізм.

Наразі основними ризиками для України є загострення військового конфлікту з РФ, відсутність антикорупційних реформ та необґрунтоване зростання зарплат та пенсій.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб .

На думку експерта, загострення геополітичної ситуації у відносинах з РФ може призвести до серйозного відтоку капіталу, скорочення іноземних інвестицій, падіння гривні, зростання цін.

А відсутність антикорупційних реформ загрожує ризиком розриву програми із МВФ. Що згодом призведе до зниження рейтингу країни та збільшення держборгу.

Крім того, ще одним ризиком є економічний популізм. Коли для відновлення політичної популярності влада почне необґрунтовано піднімати зарплати та пенсії.

Відповідно, наразі для стабільної економічної ситуації в Україні необхідне продовження співпраці з МВФ, проведення економічних та інституційних реформ без дешевого популізму.

Зазначимо, що експерти вважають, що наразі загроз для стабільності української національної валюти немає.

Теги:
#Україна #Економіка #МВФ
Роман Костенко був на передовій військових дій на Донбасі, а тепер входить до комітету Ради з питань нацбезпеки
Інтерв'ю
У РФ знають, яка кількість жертв здатна посадити нас за стіл переговорів, - нардеп Роман Костенко
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Роман Костенко був на передовій військових дій на Донбасі, а тепер входить до комітету Ради з питань нацбезпеки
У РФ знають, яка кількість жертв здатна посадити нас за стіл переговорів, - нардеп Роман Костенко
Дата публікації
Категорія
Російська військова техніка
На Заході заплуталися у датах можливого вторгнення Росії в Україну
Дата публікації
Категорія
Березень місцями буде нагадувати зиму
Весна вже близько: народний синоптик дав прогноз погоди на березень в Україні
Дата публікації
Категорія
Росія все ще може намагатись отримати бажане
Україні готують пастку: аналітик розповіла, де і коли чекати наступу Росії
Дата публікації
Категорія
Лижниця на Олімпіаді у Пекіні
Біатлон та лижна естафета: пряма трансляція 8-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні