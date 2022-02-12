Гривня впаде, ціни злетять: економіст назвав три головні ризики для України

Серед основних – відносини з РФ та економічний популізм.

Наразі основними ризиками для України є загострення військового конфлікту з РФ, відсутність антикорупційних реформ та необґрунтоване зростання зарплат та пенсій.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб .

На думку експерта, загострення геополітичної ситуації у відносинах з РФ може призвести до серйозного відтоку капіталу, скорочення іноземних інвестицій, падіння гривні, зростання цін.

А відсутність антикорупційних реформ загрожує ризиком розриву програми із МВФ. Що згодом призведе до зниження рейтингу країни та збільшення держборгу.

Крім того, ще одним ризиком є економічний популізм. Коли для відновлення політичної популярності влада почне необґрунтовано піднімати зарплати та пенсії.

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Відповідно, наразі для стабільної економічної ситуації в Україні необхідне продовження співпраці з МВФ, проведення економічних та інституційних реформ без дешевого популізму.

Зазначимо, що експерти вважають, що наразі загроз для стабільності української національної валюти немає.