"FREE Ukraine": Світовий банк готує екстрену допомогу Україні

Гроші підуть на виплату зарплат, пенсій та соціальної допомоги.

Через початок російського вторгнення Росії в Україну Світовий банк затвердив пакет екстреного фінансування України у розмірі понад 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Банку.

Програма отримала назву "Фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації" (Financing of Recovery from Economic Emergency in Ukraine) або скорочено FREE Ukraine (що можна перекласти з англійської як "Вільна Україна").

Програма допомоги передбачає виділення додаткового кредиту у розмірі 350 мільйонів доларів та гарантій на 139 мільйонів доларів.

Крім того, вона передбачає мобілізацію безоплатного фінансування у розмірі 134 млн доларів та паралельного фінансування у розмірі 100 млн доларів.

Таким чином загальна допомога становитиме 723 мільйони доларів США (21,7 мільярда гривень).

Зазначається, що ця підтримка буде спрямована на критично важливі сфери життя простих українців, на кшталт виплат зарплат, пенсій та допомоги за соціальними програмами.

"Група Світового банку підтримує народ України та регіону ", — заявив президент СБ Девід Малпасс, наголосивши, що це лише перший із вжитих кроків.

Зокрема, повідомляється, що в найближчі місяці буде виділено близько 3 мільярдів доларів Україні, а також додаткова допомога країнам, які приймають наших біженців.

Як повідомлялося раніше, адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з питанням надання Україні додаткової допомоги у розмірі 32,5 млрд доларів.

А ось що стосується Росії, то, за прогнозами аналітиків Morgan Stanley, їй може загрожувати дефолт вже до 15 квітня.